Британський уряд закликає терміново розірвати контракти з компаніями з РФ та Білорусі

Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна, заявив канцлер Стів Барклі.

Уряд Великобританії розробив документ, у якому йдеться про рекомендації організаціям державного сектору терміново переглянути та бажано розірвати контракти з російськими та білоруськими компаніями. Про це повідомляє пресслужба британського Кабінету Міністрів.

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Ці рекомендації зумовлені збройним вторгненням Росії в Україну та рішучим його засудженням міжнародного співтовариства.

Канцлер герцогства Ланкастерського Стів Барклі повідомив, що в керівництві, опублікованому сьогодні для групи закупівель у державному секторі для установ, враховуючи державні відомства та лікарні, рекомендується виявити будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями та за можливості їх розірвати. Замість співпраці з цими компаніями пропонується змінити постачальників у мінімальний термін.

"Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна. Ми просимо лікарні, ради й інші організації державного сектору терміново розглянути всі шляхи, якими можна обмежити комерційні зв'язки з Росією", — заявив Барклі.

Канцлер запевнив, що британський уряд продовжуватиме тісно співпрацювати з такими організаціями, гарантовано давши їм можливість законним шляхом розірвати комерційні зв'язки з РФ.

У повідомленні також зазначено, що згідно з даними британського МЗС із моменту початку конфлікту Великобританія запровадила санкції проти понад 1 000 російських фізичних і юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що в одному з найвідоміших лондонських універмагів Harrods продавці з-під прилавка продають російську горілку. Проте купити російське спиртне можуть лише "особливі клієнти" і за чималі гроші.

Великобританія додала до списків санкцій росіян Романа Абрамовича, Ігоря Сєчина, Олега Дерипаску, Олександра Лебедєва й інших олігархів. Їхні активи в країні заморожені, а всім британським громадянам заборонено вступати з ними у будь-які фінансові відносини.