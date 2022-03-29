В Польше одобрили закон о запрете импорта угля из РФ, — СМИ

По словам польского депутата Петра Мюллера, премьер-министр Матеуш Моравецкий должен объявить план прекращения поставок российских энергоресурсов на этой неделе.

Правительство Польши приняло законопроект, который позволит запретить импорт российского угля. Однако Европейский союз до сих пор не одобрил такие действия. Об этом сообщает британское издание "Reuters" со ссылкой на депутата польского Сейма Петра Мюллера.

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"Мы не хотим, чтобы этот импорт был возможен, хотя мы понимаем, что существует риск, связанный с тем, что Европейский союз до сих пор не одобрил такие действия", — сказал Мюллер.

Польский депутат заявил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит подробные планы прекращения поставок энергоресурсов из России на этой неделе. Однако санкции от стран ЕС, как правило, должны быть согласованы всем торговым блоком. Поэтому Брюссель потенциально может наказать страны, которые делают это без согласования.

Варшава с самого начала полномасштабного военного вторжения призывала ЕС наложить санкции импорт российских энергоресурсов. Однако в Брюсселе выбрали стратегию постепенного снижения зависимости от российского газа.

На долю страны приходится 20% российского угля от общего потребления. В 2020 году Польша закупила около 9,4 млн. тонн угля из России в основном для отопления домов. Кроме того, страна также импортирует около 50% потребляемого газа и более 60% перерабатываемой нефти из России.

Напомним, 29 марта Россия пригрозила странам Европы прекратить поставки энергоносителей. Если страны ЕС откажутся платить за российский газ в рублях, то поставки осуществляться не будут.

Ранее, 28 марта страны G7 отказались платить в рублях за поставки российского газа. Члены организации признали, что такие действия Москвы нарушают контракты. Поэтому оплата в рублях за газ из России является недопустимым.