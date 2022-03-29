У Польщі схвалили закон про заборону імпорту вугілля з РФ, — ЗМІ

За словами польського депутата Петра Мюллера, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький має оголосити план припинення постачання російських енергоресурсів цього тижня.

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який дозволить заборонити імпорт російського вугілля. Однак Європейський Союз досі не схвалив таких дій. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на депутата польського Сейму Петра Мюллера.

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"Ми не хочемо, щоб цей імпорт був можливим, хоча ми розуміємо, що існує ризик, пов'язаний із тим, що Європейський Союз досі не схвалив такі дії", — сказав Мюллер.

Польський депутат заявив, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить докладні плани припинення постачання енергоресурсів із Росії цього тижня. Проте санкції від країн ЄС, як правило, мають бути узгоджені всім торговим блоком. Тому Брюссель потенційно може покарати країни, які це роблять без узгодження.

Варшава від початку повномасштабного військового вторгнення закликала ЄС накласти санкції імпорт російських енергоресурсів. Проте в Брюсселі обрали стратегію поступового зниження залежності від російського газу.

На частку країни припадає 20% російського вугілля від його загального споживання. У 2020 році Польща закупила близько 9,4 млн тонн вугілля з Росії в основному для опалення будинків. Крім того, країна також імпортує близько 50% споживаного газу та більше 60% нафти, що переробляється з Росії.

Нагадаємо, 29 березня Росія пригрозила країнам Європи припинити постачання енергоносіїв. Якщо країни ЄС відмовляться платити за російський газ у рублях, то постачання не здійснюватимуться.

Раніше, 28 березня країни G7 відмовилися платити в рублях за постачання російського газу. Члени організації визнали, що дії Москви порушують контракти., тому оплата в рублях за газ із Росії є неприпустимою.