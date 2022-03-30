Офисы "Газпрома" в Германии обыскали из-за скачек цен на газ, - Bloomberg

Обыски прошли в офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которые поставляют около 20% газа на немецкий рынок.

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В Германии провели обыски в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром". Их цель выяснить роль газового гиганта в доведении цен в Европе до рекордных значений, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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Обыски прошли в офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которые поставляют около 20% газа на немецкий рынок. Рейд прошел в то время, когда Европа активизирует расследование причин энергетического кризиса в Европе и роли "Газпрома" в этом.

Журналисты напоминают, что Европа борется с энергетическим кризисом с прошлого года, поскольку "Газпром" ограничил дополнительные поставки в то время, когда запасы газа уже были минимальны. Это привело к остановке европейских заводов, производящих все — от удобрений до металлов.

Европейская комиссия внимательно следит за действиями "Газпрома" на газовых рынках. В начале месяца комиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила Европарламенту, что исполнительная власть блока находится на стадии установления фактов в рамках расследования возможного антиконкурентного поведения. Расследование началось еще до войны в Украине.

Маргрете Вестагер, глава антимонопольного ведомства ЕС, ранее заявила, что "Газпром" демонстрирует "редкое поведение" и что она "с нетерпением ждет" ответов государственной компании на ряд вопросов ЕС. Европейские законодатели и политики призвали ее начать расследование того, злоупотребляет ли "Газпром" своим монопольным положением, снижая поставки, чтобы давить на политиков для одобрения запуска "Северного потока-2".

Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя винить в резком росте европейских цен на газ. "Газпром" заявил, что он полностью удовлетворяет запросы покупателей, что также подтвердили европейские коммунальные службы. Позиция Москвы, что винить следует политику ЕС, включая остановку процесса выдачи разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2", заявил на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак, повторив слова главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, правительство Германии начало реализовывать чрезвычайный план по управлению поставками природного газа в условиях возможного прекращения поставок голубого топлива из России.

В то же время сообщалось, что 30 марта руководство РФ остановило подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа".