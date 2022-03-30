Офіси "Газпрому" в Німеччині обшукали через скачки цін на газ, — Bloomberg

Обшукали офіси компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, які постачають близько 20% газу на німецький ринок.

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У Німеччині провели обшуки в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром". Їхня мета з'ясувати роль газового гіганта в доведенні цін у Європі до рекордних значень, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

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Обшукали офіси компаній Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, які постачають близько 20% газу на німецький ринок. Рейд пройшов тоді, коли Європа активізовує розслідування причин енергетичної кризи в Європі та ролі "Газпрому" в цьому.

Журналісти нагадують, що Європа бореться з енергетичною кризою з минулого року, оскільки "Газпром" обмежив додаткові постачання тоді, коли запаси газу вже були мінімальними. Це призвело до зупинки європейських заводів, які виробляють усе — від добрив до металів.

Європейська комісія уважно стежить за діями "Газпрому" на газових ринках. На початку місяця комісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила Європарламенту, що виконавча влада блоку перебуває на стадії встановлення фактів у межах розслідування можливої антиконкурентної поведінки. Розслідування розпочалося ще до війни в Україні.

Маргрете Вестагер, голова антимонопольного відомства ЄС, раніше заявила, що "Газпром" демонструє "рідкісну поведінку" і що вона "з нетерпінням чекає" на відповіді державної компанії на низку питань ЄС. Європейські законодавці та політики закликали її розпочати розслідування того, чи зловживає "Газпром" своїм монопольним становищем, зменшуючи постачання, щоб тиснути на політиків для схвалення запуску "Північного потоку-2".

Росія неодноразово заявляла, що її не можна звинувачувати в різкому зростанні європейських цін на газ. "Газпром" заявив, що він повністю задовольняє запити покупців, що також підтвердили європейські комунальні служби. Позиція Москви, що слід звинувачувати політику ЄС, включаючи зупинку процесу видачі дозволів на будівництво газопроводу "Північний потік-2", заявив минулого тижня віцепрем'єр Росії Олександр Новак, повторивши слова глави Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, уряд Німеччини почав реалізовувати надзвичайний план управління постачанням природного газу в умовах можливого припинення постачання блакитного палива з Росії.

Водночас повідомляли, що 30 березня керівництво РФ зупинило подачу газу трубопроводом "Ямал — Європа".