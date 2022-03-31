Ответные "санкции": МИД РФ запретил еврочиновникам въезжать на территорию России

Под ограничения, как отмечают в дипведомстве, также попали еврокомиссары, руководители военных структур ЕС, общественные деятели и представители СМИ, причастные к "разжиганию русофобии".

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Москва в качестве ответных санкций запретила руководству Европейского Союза, а также депутатам Европарламента въезжать на территорию Российской Федерации. Об этом этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел РФ.

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Главное дипведомство России заявило, что политика санкций ЕС в отношении Кремля "переходит все границы", поскольку российских граждан и компании "массово и произвольно подвергают односторонним ограничениям".

В МИД РФ также обвиняют Евросоюз в игнорировании международно-правовых актов при публикации личных данных фигурантов санкционных списков.

"В Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер. Да еще и пытаются вовлечь в эти бессмысленные и нелегитимные с международно-правовой точки зрения усилия, чреватые дальнейшей эскалацией напряженности в Европе и мире, другие суверенные страны вопреки их национальным интересам. Подвергают их беспрецедентному давлению и шантажу", — говорится в заявлении российского дипведомства.

В МИД РФ утверждают, что санкции Евросоюза являются частью политики Запада по "сдерживанию России", а сами ограничения заводят в тупик отношения между Брюсселем и Москвой, а также "ставят под удар благополучие и безопасность собственных граждан".

Кремль в ответ на действия ЕС расширяет список европейских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию РФ. Под ответные санкции, как рассказывают в российском МИД, попадают:

высшее руководство Евросоюза;

еврокомиссары и руководители военных структур ЕС;

большинство депутатов Европарламента;

представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, которые несут "персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций и разжигание русофобских настроений".

Напомним, 31 марта США объявили о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Ограничения, по данным Белого дома, коснутся 13 физических лиц и 21 организацию.

Прошлый пакет санкций против РФ Соединенные Штаты вводили 24 марта. Тогда под ограничения попали 328 депутатов Госдумы, банкир Герман Греф, бизнесмен Геннадий Тимченко и ряд оборонных предприятий.