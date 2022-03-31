"Санкції" у відповідь: МЗС РФ заборонило єврочиновникам в'їжджати на територію Росії

Під обмеження, як зазначають у дипвідомстві, також потрапили єврокомісари, керівники військових структур ЄС, громадські діячі та представники ЗМІ, які причетні до "розпалювання русофобії".

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Москва як санкції у відповідь заборонила керівництву Європейського Союзу, а також депутатам Європарламенту в'їжджати на територію Російської Федерації. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ РФ.

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Головне дипвідомство Росії заявило, що політика санкцій ЄС щодо Кремля "переходить усі кордони", оскільки російських громадян і компанії "масово і довільно піддають одностороннім обмеженням".

У МЗС РФ також звинувачують Євросоюз в ігноруванні міжнародно-правових актів під час публікації особистих даних фігурантів списків санкцій.

"У Брюсселі за інерцією йдуть тупиковим шляхом введення щодо Росії обмежувальних заходів. Та ще й намагаються залучити до цих безглуздих і нелегітимних з міжнародно-правового погляду зусиль, що загрожують подальшою ескалацією напруженості в Європі та світі, інші суверенні країни всупереч їхнім національним інтересам. Зазнають їхнього безпрецедентного тиску і шантажу", — йдеться в заяві російського дипвідомства.

У МЗС РФ стверджують, що санкції Євросоюзу є частиною політики Заходу щодо "стримування Росії", а самі обмеження заводять у безвихідь відносини між Брюсселем і Москвою, а також "ставлять під удар добробут та безпеку власних громадян".

Кремль у відповідь на дії ЄС розширює список європейських чиновників, яким заборонять в'їзд на територію РФ. Під санкції у відповідь, як розповідають у російському МЗС, потрапляють:

найвище керівництво Євросоюзу;

єврокомісари та керівники військових структур ЄС;

більшість депутатів Європарламенту;

представники урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадські діячі та працівники ЗМІ, які несуть "персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій та розпалювання русофобських настроїв".

Нагадаємо, 31 березня США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Обмеження, за даними Білого дому, торкнуться 13 фізичних осіб та 21 організації.

Минулий пакет санкцій проти РФ Сполучені Штати запроваджували 24 березня. Тоді під обмеження потрапили 328 депутатів Держдуми, банкір Герман Греф, бізнесмен Геннадій Тимченко та низка оборонних підприємств.