Германия намерена национализировать немецких "дочек" "Газпрома" и "Роснефти", — СМИ

По информации журналистов, немецкое правительство обеспокоенно стабильностью энергетического сектора в стране.

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В федеральном правительстве Германии рассматриваются различные сценарии на случай если, немецкие дочерние предприятия российских государственных компаний "Газпрома" и "Роснефти" столкнутся с серьезными трудностями. Министерство финансов Германии может национализировать активы "Gazprom Germania" и "Rosneft Deutschland". Об этом сообщает немецкое издание "Handelsblatt" со ссылкой на источник из правительственных кругов.

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По информации журналистов, правительство Германии обеспокоенно стабильностью энергетического сектора в стране. Таким образом Берлин хочет предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, которые имеют системное значение для страны.

Компания "Gazprom Germania" управляет несколькими большими подземными газовыми хранилищами. А "Rosneft Deutschland" является ключевым игроком на рынке бензина, дизельного топлива и керосина в Германии.

"Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии", — пишут в издании.

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о продаже российского газа "недружественным странам" за рубли с 1 апреля. Документ предусматривает что покупателям газа придется открывать счета в российских банках. В то же время Берлин и Париж отказались платить за газ из России в рублях.

Ранее в Германии заявили, что договорились с Путиным об оплате российского газа в долларах или евро. Деньги за газ перечислят "Газпромбанку", который не попал под европейские санкции. Этот банк будет конвертировать деньги в рубли.