Німеччина має намір націоналізувати німецьких "дочок" "Газпрому" та "Роснефти", — ЗМІ

За інформацією журналістів, німецький уряд стурбований стабільністю енергетичного сектора в країні.

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У федеральному уряді Німеччини розглядаються різні сценарії в разі, якщо німецькі дочірні підприємства російських державних компаній "Газпрому" і "Роснефти" зіштовхнуться із серйозними труднощами. Міністерство фінансів Німеччини може націоналізувати активи "Gazprom Germania" та "Rosneft Deutschland". Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерело з урядових кіл.

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За інформацією журналістів, уряд Німеччини стурбований стабільністю енергетичного сектора в країні. Таким чином, Берлін хоче запобігти масовому порушенню енергопостачання в разі виникнення труднощів у цих компаній, які мають системне значення для країни.

Компанія Gazprom Germania керує декількома великими підземними газовими сховищами. А "Rosneft Deutschland" є ключовим гравцем на ринку бензину, дизельного палива та газу в Німеччині.

"Обидві компанії нині незамінні на енергетичному ринку Німеччини", — пишуть у виданні.

Нагадаємо, 31 березня Володимир Путін підписав указ про продаж російського газу "недружнім країнам" за рублі з 1 квітня. Документ передбачає, що покупцям газу доведеться відкривати рахунки в російських банках. У той же час, Берлін і Париж відмовилися платити за газ з Росії в рублях.

Раніше в Німеччині заявили, що домовилися з Путіним про оплату російського газу в доларах чи євро. Гроші за газ перерахують Газпромбанку, який не потрапив під європейські санкції. Цей банк конвертуватиме гроші в рублі.