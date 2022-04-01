В Литве арестовали квартиру российского пропагандиста Артема Шейнина, — СМИ

По информации журналистов, стоимость жилья в 2014 году составляла почти 60 тысяч евро. Сейчас цена на недвижимость значительно выше.

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В Литве против российского пропагандиста с "Первого канала" Артема Шейнина были введены финансовые санкции. У него арестовали квартиру в литовском курортном городе Паланга. Площадь недвижимости составляет 100 кв. метров. Об этом сообщает литовское издание "LRT" со ссылкой на Службу по расследованию финансовых преступлений.

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Журналисты сообщают, что стоимость жилья в 2014 году составляла почти 60 тысяч евро. Однако сейчас стоимость квартиры значительно выше. Жилье находится в собственности Артема Шейнина и его супруги.

Помимо пропагандиста Шейнина в Литве финансовые санкции применяли к 2 юридическим лицам, включенным в санкционный список, а также 8 юридическим лицам и 4 физическим лицам на основании связей через владение или контроль.

Напомним, 28 марта российского пропагандиста Владимира Соловьева заметили в санатории под Москвой в халате за 1300 евро. Из-за санкций он потерял доступ к недвижимости в Италии.

Ранее, 25 марта в Латвии арестовали блогера-пропагандиста Кирилла Федорова. Автор YouTube-каналов "Алконафтер" и "История оружия" задержан из-за угрозы госбезопасности Латвии и поддержку армии РФ во вторжении в Украину