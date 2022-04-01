У Литві заарештували квартиру російського пропагандиста Артема Шейніна, — ЗМІ

За інформацією журналістів, вартість житла у 2014 році становила майже 60 тисяч євро. Нині ціна на нерухомість значно вища.

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У Литві проти російського пропагандиста з "Першого каналу" Артема Шейніна було запроваджено фінансові санкції. У нього заарештували квартиру в литовському курортному місті Паланга. Площа нерухомості становить 100 кв. метрів. Про це повідомляє литовське видання LRT з посиланням на Службу з розслідування фінансових злочинів.

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Журналісти повідомляють, що вартість житла у 2014 році становила майже 60 тисяч євро. Проте наразі вартість квартири значно вища. Житло перебуває у власності Артема Шейніна та його дружини.

Крім пропагандиста Шейніна, у Литві фінансові санкції застосовували до 2 юридичних осіб, включених до списку санкцій, а також 8 юридичних осіб та 4 фізичних осіб на підставі зв'язків через володіння або контроль.

Нагадаємо, 28 березня російського пропагандиста Володимира Соловйова помітили в санаторії під Москвою у халаті за 1300 євро. Через санкції він втратив доступ до нерухомості в Італії.

Раніше, 25 березня, у Латвії заарештували блогера-пропагандиста Кирила Федорова. Автор YouTube-каналів "Алконафтер" та "Історія зброї" затриманий через загрозу держбезпеці Латвії та підтримку армії РФ у вторгненні в Україну