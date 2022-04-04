"Главное — единство": Словакия отказывается покупать российский газ за рубли

Страна пока не может в полной мере обходиться без российского газа. Но исходя из политического решения правительства, готова действовать в ущерб своей экономике.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна будет действовать в унисон с Европейским союзом и выступает против требований РФ платить за газ в российских рублях. Об этом сообщает агентство Reuters.

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1 апреля Европейская комиссия заявила, что европейские компании, чьи контракты на поставку газа предусматривают оплату в евро или долларах, не должны выполнять требование РФ по оплате за газ в рублях.

"В этой ситуации единство является ключевым фактором, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и оплате в евро", — заявил словацкий премьер.

Позиция министра экономики Словакии

Заявления главы правительства последовало после того, как министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире местного телеканала заявил, что в случае крайней необходимости предпочел бы выполнить требования России по оплате газа в рублях, для того чтобы не наносить существенного ущерба для экономики страны. По его мнению, Словакия пока не может полностью обходиться без российского газа, поскольку 85% голубого топлива страна закупает именно из России.

Издание отмечает, что газовая компания SPP свой последний платеж провела в евро. Следующая оплата должна будет произведена 20 мая, что дает время для окончательного решения проблемы.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять "недружественным" странам природный газ, если они откажуться оплачивать поставки за российские рубли. По его словам, в этом смысле Россия не будет "заниматься благотворительностью".

Тем временем Германия продолжает покупать российский газ за евро и доллары США, согласно подписанным контрактам. Оплата проходит через "Газпромбанк", который конвертирует валюту в российские рубли.