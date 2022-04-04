"Головне — єдність": Словаччина відмовляється купувати російський газ за рублі

Країна поки що не може повністю обходитися без російського газу. Але, виходячи з політичного рішення уряду, готова діяти на шкоду своїй економіці.

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Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що країна діятиме в унісон із Європейським союзом і виступає проти вимог РФ платити за газ у російських рублях. Про це повідомляє агентство Reuters.

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1 квітня Європейська комісія заявила, що європейські компанії, чиї контракти на постачання газу передбачають оплату в євро чи доларах, не повинні виконувати вимогу РФ щодо оплати за газ у рублях.

"У цій ситуації єдність є ключовим фактором, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та оплаті в євро", — заявив словацький прем'єр.

Позиція Міністра економіки Словаччини

Заяви глави уряду послідували після того, як міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік в ефірі місцевого телеканалу заявив, що у разі крайньої необхідності хотів би виконати вимоги Росії щодо оплати газу в рублях, щоб не завдавати істотних збитків для економіки країни. На його думку, Словаччина поки що не може повністю обходитися без російського газу, оскільки 85% блакитного палива країна закуповує саме з Росії.

Видання зазначає, що газова компанія SPP свій останній платіж провела до євро. Наступна оплата має бути зроблена 20 травня, що дає час для остаточного вирішення проблеми.

Нагадаємо, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не постачатиме "недружнім" країнам природний газ, якщо вони відмовляться оплачувати постачання за російські рублі. За його словами, у цьому сенсі Росія не "займатиметься благодійністю".

Тим часом Німеччина продовжує купувати російський газ за євро та долари США згідно з підписаними контрактами. Оплата відбувається через "Газпромбанк", який конвертує валюту у російські рублі.