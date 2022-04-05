"Газа не будет": нефтяная компания ExxonMobile заморозила свой проект в России

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, проект стоимостью в 6 млрд долларов заморожен из-за военной агрессии РФ в Украине.

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о новых экономических санкциях против Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале чиновника.

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По словам Ермака, американская нефтяная компания ExxonMobile заморозила свой проект по производству сжиженного газа в России. Отмечается, что стоимость проекта превышала 6 миллиардов долларов. Андрей Ермак подчеркнул, что это свидетельствует о том, что сотрудничество со страной-агрессором становится токсичным, а также добавил, что масштаб антироссийских санкций будет "должен быть еще большим".

Проект по производству сжиженого газа предполагалось запустить в 2027-2028 годах.

Отметим, что в начале марта компания ExxonMobile объявила о приостановке добычи нефти и газа в России из-за военного вторжения России в Украину. Это решение оставило вопрос о строительстве СПГ на Дальнем Востоке РФ в подвешенном состоянии, однако, спустя месяц в американской компании объявили о его заморозке.

Напомним, накануне ряд европейских стран выслал российских дипломатов из-за угрозы безопасности. В число тех, кто ввел дипломатические санкции, вошли Франция, Германия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Эстония и Дания. Такой стала реакция руководства этих стран после публикации свидетельств о военных преступлениях российских военных в Буче.

Также Фокус сообщал о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу ввести санкции против всех депутатов партии "Единая Россия". Глава правительства Польши считает Германию "основным тормозом санкций" против РФ и заявил, что никто не вел переговоры с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.