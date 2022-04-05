"Газу не буде": нафтова компанія ExxonMobile заморозила свій проєкт у Росії

За словами глави Офісу Президента України Андрія Єрмака, проєкт вартістю 6 млрд доларів заморожений через військову агресію РФ в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про нові економічні санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі чиновника.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Єрмака, американська нафтова компанія ExxonMobile заморозила свій проєкт із виробництва зрідженого газу в Росії. Зазначається, що вартість проєкту перевищувала 6 мільярдів доларів. Андрій Єрмак підкреслив, що це свідчить про те, що співпраця з країною-агресором стає токсичною, а також додав, що масштаб антиросійських санкцій "має бути ще більшим".

Проєкт із виробництва зрідженого газу передбачалося запустити у 2027-2028 роках.

Зазначимо, що на початку березня компанія ExxonMobile оголосила про зупинення видобутку нафти і газу в Росії через воєнне вторгнення Росії в Україну. Це рішення залишило питання про будівництво ЗПГ на Далекому Сході РФ у підвішеному стані, однак через місяць в американській компанії оголосили про його заморожування.

Нагадаємо, напередодні низка європейських країн вислала російських дипломатів через загрозу безпеці. До тих, хто запровадив дипломатичні санкції, увійшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Естонія та Данія. Такою стала реакція керівництва цих країн після публікації свідоцтв про військові злочини російських військових у Бучі.

Також Фокус повідомляв про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Євросоюзу запровадити санкції проти всіх депутатів партії "Єдина Росія". Глава уряду Польщі вважає Німеччину "основним гальмом санкцій" проти РФ і заявив, що ніхто не вів переговори з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.