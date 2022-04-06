В Израиле помиловали украинского наркокурьера, пожелавшего воевать с россиянами

Решение выпустить осужденного раньше времени было принято президентом Израиля исходя из "гуманитарных соображений".

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Президент Израиля Ицхак Герцог помиловал находящегося в израильской тюрьме украинца, который хотел вернуться домой, чтобы бороться против российского вторжения, сообщает газета The Times of Israel.

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По сути этот шаг израильского президента имеет беспрецедентный характер, поскольку осужденный был пойман при попытке провезти в страну наркотики. В 2017 мужчину задержали израильские силовики в аэропорту имени Бен-Гуриона году, после того, как он, прибыв в качестве туриста, пытался провезти в своем чемодане несколько килограмм кокаина. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но теперь он будет освобожден более чем на год до окончания срока.

Президент Герцог заявил, что учитывая рекомендацию Министерства юстиции, он согласен на освобождение заключенного по "гуманитарным соображениям", но при условии, что мужчина немедленно вернется в Украину.

В свою очередь адвокат украинца сказал, что его клиент готов вернуться в Украину и "присоединится там к боевым действиям" насколько это возможно. По словам юриста, семья заключенного искренне благодарна израильскому президенту за великодушие.

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