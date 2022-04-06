В Ізраїлі помилували українського наркокур'єра, який захотів воювати з росіянами
Рішення випустити засудженого раніше було ухвалено президентом Ізраїлю виходячи з "гуманітарних міркувань".
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Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ помилував українця, який перебував в ізраїльській в'язниці, котрий хотів повернутися додому, щоб боротися проти російського вторгнення, повідомляє газета The Times of Israel.
По суті, цей крок ізраїльського президента має безпрецедентний характер, оскільки засуджений був спійманий при спробі провезти в країну наркотики. У 2017 році чоловіка затримали ізраїльські силовики в аеропорту імені Бен-Гуріона року, після того, як він, прибувши як турист, намагався провезти у своїй валізі кілька кілограмів кокаїну. Його засудили до 7 років позбавлення волі, але тепер його буде звільнено більш ніж на рік до закінчення терміну.
Президент Герцоґ заявив, що з огляду на рекомендацію Міністерства юстиції він згоден на звільнення ув'язненого з "гуманітарних міркувань", але за умови, що чоловік негайно повернеться в Україну.
Зі свого боку адвокат українця сказав, що його клієнт готовий повернутися в Україну та "приєднається там до бойових дій" наскільки це можливо. За словами юриста, сім'я ув'язненого щиро вдячна ізраїльському президентові за великодушність.
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