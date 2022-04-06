В Ізраїлі помилували українського наркокур'єра, який захотів воювати з росіянами

Рішення випустити засудженого раніше було ухвалено президентом Ізраїлю виходячи з "гуманітарних міркувань".

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ помилував українця, який перебував в ізраїльській в'язниці, котрий хотів повернутися додому, щоб боротися проти російського вторгнення, повідомляє газета The Times of Israel.

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По суті, цей крок ізраїльського президента має безпрецедентний характер, оскільки засуджений був спійманий при спробі провезти в країну наркотики. У 2017 році чоловіка затримали ізраїльські силовики в аеропорту імені Бен-Гуріона року, після того, як він, прибувши як турист, намагався провезти у своїй валізі кілька кілограмів кокаїну. Його засудили до 7 років позбавлення волі, але тепер його буде звільнено більш ніж на рік до закінчення терміну.

Президент Герцоґ заявив, що з огляду на рекомендацію Міністерства юстиції він згоден на звільнення ув'язненого з "гуманітарних міркувань", але за умови, що чоловік негайно повернеться в Україну.

Зі свого боку адвокат українця сказав, що його клієнт готовий повернутися в Україну та "приєднається там до бойових дій" наскільки це можливо. За словами юриста, сім'я ув'язненого щиро вдячна ізраїльському президентові за великодушність.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка з Миколаєва Валентина Верецька, яка залишила Україну після початку військового вторгнення РФ, перемогла у жіночому марафонському забігу в Єрусалимі. Разом із нею на знак солідарності з батьківщиною побігла група із 40 українських біженців.

Ізраїль вирішив відкрити "зелений коридор" для співробітників IT-компаній в Україні та Росії, незалежно від наявності у них єврейського коріння. Усім охочим мігрантам одразу ж видадуть дозвіл на роботу.