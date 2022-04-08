Принесли телевизоры и мультиварку: в Лондоне провели "акцию заботы" под посольством РФ (фото)

Один из участников протеста рассказал, что таким образом решили показать, чего стоит жизнь украинцев из-за войны.

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Украинская община в Лондоне провела "акцию заботы" под посольством России и принесли разную электронную технику, сковородки, обувь и одежду, "увидев насколько российский народ нуждается в предметах первой необходимости". Украинцы решили продемонстрировать свое "добродушие" на фоне того, что российские военные массово мародерствуют в домах Украины. Об этом сообщил один из участников протеста Антон Травкин в Facebook.

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"Если жизнь украинца оценивается в сковородку, то сразу бы сказали, ну", — написал он.

По его словам, первым делом "уважили" российского посла в Великобритании Александра Яковенка и отправили ему сковородку, а также сопровождающее письмо и фото украинского ребенка.

"Потом озаботились и простыми смертными. Кто плазмочку принес, чтобы Киселева было смотреть приятно, кто мультиварочку — не все в казане щи варить, друзья мои вот вообще сподобились стиральную машину притащить — от стирания портянок в ручье же, как известно, струпья и цыпки. Обильно сдобрили кроссовками импортными, одежкой какой-никакой ну и алкоголем, конечно. Не все ж боярышник хлестать", — написал Антон Травкин.

Кроме того, протестант рассказал, что во время акции российские дипломаты из окна посольства показывали участникам средние пальцы.

[ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook

Напомним, 6 апреля жительница одного из освобожденных сел в Сумской области рассказала о масштабах мародерства российских солдат. По ее словам, оккупанты украли в ее доме телевизор, ноутбук, всю технику, а также носки и трусы.

Ранее, 1 апреля Фокус писал о том, что украинские военные обнаружили российский БТР, который был забит вещами. Бойцы нашли там игрушки, велосипед, удочки и сковородку. Также ВСУ обнаружили украинские купоны, которые вышли с оборота в 90-х.