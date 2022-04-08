Принесли телевізори та мультиварку: у Лондоні провели "акцію турботи" під посольством РФ (фото)

Один з учасників протесту розповів, що так вирішили показати, чого варте життя українців через війну.

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Українська громада в Лондоні провела "акцію турботи" під посольством Росії та принесли різну електронну техніку, сковорідки, взуття та одяг, "побачивши наскільки російський народ потребує предметів першої необхідності". Українці вирішили продемонструвати свою "добродушність" на тлі того, що російські військові масово мародерять у будинках України. Про це повідомив один з учасників протесту Антон Травкін у Facebook.

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"Якщо життя українця оцінюється у сковорідку, то одразу б сказали, ну", — написав він.

За його словами, насамперед "пошанували" російського посла у Великій Британії Олександра Яковенка та відправили йому сковорідку, а також супровідний лист і фото української дитини.

"Потім подбали і про простих смертних. Хто плазмочку приніс, щоб Кисельова було дивитися приємно, хто мультиварочку — не все в казані щі варити, друзі мої ось взагалі спромоглися пральну машину притягнути — від прання онуч у струмку ж, як відомо, струп'я і садна. Рясно присмачили кросівками імпортними, одягом якимсь, ну й алкоголем, звичайно. Не все ж глід хлистати", — написав Антон Травкін.

Окрім того, протестант розповів, що під час акції російські дипломати з вікна посольства показували учасникам середні пальці.

[ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook [ + – ] Фото: Facebook

Нагадаємо, 6 квітня мешканка одного зі звільнених сіл у Сумській області розповіла про масштаби мародерства російських солдатів. За її словами, окупанти вкрали у її будинку телевізор, ноутбук, усю техніку, а також шкарпетки та труси.

Раніше, 1 квітня Фокус писав про те, що українські військові виявили російський БТР, забитий речами. Бійці знайшли там іграшки, велосипед, вудки та сковорідку. Також ЗСУ виявили українські купони, які вийшли з обігу в 90-х.