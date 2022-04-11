В Италии неизвестные пытались сжечь виллу российского бизнесмена

Инцидент произошел в Кастильончелло, курортном городке в Тоскане

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В итальянском городе Кастильончелло расследуют факт поджога виллы, которая принадлежит неназванному российскому бизнесмену и его семье. Об этом пишет Corriere Fiorentino.

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В полиции сообщили, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь повредил входную дверь, напольное покрытие и видеодомофон. Спасателей и полицию вызвали соседи, которые увидели разгорающийся пожар.

Фото: Corriere Fiorentino

В полиции уже дали понять, что инцидент связан с продолжающейся агрессией ВС РФ в Украине. Карабинеры опрашивают жителей района и просматривают видео с камер наблюдения.

Кому именно принадлежит Вилла Понтелло, которую пытались сжечь – в полиции не сообщили. Но журналисты выяснили, что это собственность некоего 39-летнего строительного подрядчика из России.

Когда виллу пытались сжечь, его и его семьи дома не было. В данный момент он вообще не находится в Италии.

Напомним, ранее неизвестные пытались сжечь виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо. Когда это не удалось, виллу забросали пузырями с красной краской и окрасили воду в бассейне в алый цвет. На воротах дома неизвестные написали красными буквами "V. Solovyev killer".