В Італії невідомі намагалися спалити віллу російського бізнесмена

Інцидент стався в Кастільончелло, курортному містечку в Тоскані

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В італійському місті Кастільончелло розслідують факт підпалу вілли, що належить неназваному російському бізнесмену та його родині. Про це пише Corriere Fiorentino.

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У поліції повідомили, що невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю. Вогонь пошкодив вхідні двері, підлогове покриття та відеодомофон. Рятувальників і поліцію викликали сусіди, які побачили пожежу, що розгорялася.

Фото: Corriere Fiorentino

У поліції вже дали зрозуміти, що інцидент пов'язаний з агресією ЗС РФ, що триває в Україні. Карабінери опитують мешканців району та переглядають відео з камер спостереження.

Кому саме належить вілла Понтелло, яку намагалися спалити, — в поліції не повідомили. Але журналісти з'ясували, що це власність якогось 39-річного будівельного підрядника з Росії.

Коли віллу намагалися спалити, його та його сім'ї вдома не було. Зараз він взагалі не перебуває в Італії.

Нагадаємо, раніше невідомі намагалися спалити віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо. Коли це не вдалося, її закидали бульбашками з червоною фарбою і пофарбували воду в басейні в червоний колір. На воротях будинку невідомі написали червоними літерами "V. Solovyev killer".