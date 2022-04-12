Путин хочет отправить на орбиту белорусского космонавта в 2023 году (видео)

Российский президент уверен, что его страна обладает "масштабным технологическим заделом" для развития космической отрасли. После этих слов его коллега Александр Лукашенко заявил о желании полететь в космос.

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Россия сохраняет свое лидерство в космической сфере, о чем свидетельствуют достижения последних лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" в Амурской области.

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"Все, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет лидерство в космонавтике", – сказал Путин.

Российская космическая отрасль, по мнению президента страны-агрессора, динамично развивается, опираясь на "масштабный научный и технологический задел".

Лукашенко желает полететь в космос

Путин сказал, что первый полет на орбиту белорусского космонавта можно организовать в 2023 году. РФ в ближайшее время примет закон, позволяющий гражданам и компаниям из Беларуси работать на территории закрытого административно-территориального образования "Циолковский" в Амурской области, где размещения ракетная дивизия РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании полететь в космос, но у него "есть кого туда отправить".

[ + – ] Лукашенко думал, что "старший брат" отправит его в космос

"Хотел бы. Раньше думал, что "старший брат" может меня отправить в космос и назад не вернуть. Сейчас уже я так не думаю. Так что хотел бы, но лично у меня есть, кого отправить. Подумаю над этим вопросом", — отметил он.

Напомним, что ранее Путин заявил о возобновлении российской лунной программы. По его словам, межпланетная автоматическая станция "Луна-25" отправится к Луне с космодрома "Восточный", но когда это будет еще неизвестно.

Фокус подробно писал о том, что из себя представляет космодром Восточный. Его площадь – примерно 700 кв.км, начальная стоимость космодрома оценивалась в 2,2 млрд долларов. Он стал самым дорогим космодромом в мире из-за коррупции.