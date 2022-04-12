Путін хоче відправити на орбіту білоруського космонавта у 2023 році (відео)

Російський президент упевнений, що його країна має "масштабний технологічний доробок" для розвитку космічної галузі. Після цих слів його колега Олександр Лукашенко зголосився полетіти в космос.

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Росія зберігає своє лідерство в космічній сфері, про що свідчать досягнення останніх років. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із білоруським колегою Олександром Лукашенком на космодромі "Восточний" в Амурській області.

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"Все, що ми побачили під час відвідування "Восточного", всі успіхи в освоєнні космосу останніми роками свідчать про те, що наша країна зберігає лідерство в космонавтиці", — сказав Путін.

Російська космічна галузь, на думку президента країни-агресора, динамічно розвивається, спираючись на "масштабний науковий та технологічний доробок".

Лукашенко хоче полетіти в космос

Путін сказав, що перший політ на орбіту білоруського космонавта можна організувати у 2023 році. РФ найближчим часом ухвалить закон, що дозволяє громадянам та компаніям з Білорусі працювати на території закритої адміністративно-територіальної освіти "Ціолковський" в Амурській області, де розміщена ракетна дивізія РФ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання полетіти в космос, але він має "кого туди відправити".

[ + – ] Лукашенко думав, що "старший брат" відправить його в космос

"Хотів би. Раніше думав, що "старший брат" може мене відправити в космос і назад не повернути. Зараз уже я так не думаю. Так що хотів би, але особисто в мене є, кого відправити. Подумаю над цим питанням", — наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Путін заявив про відновлення російської місячної програми. За його словами, міжпланетна автоматична станція "Луна-25" вирушить до Місяця з космодрому "Восточний", але коли це буде, ще невідомо.

Фокус докладно писав про те, що таке космодром "Восточний". Його площа — приблизно 700 кв.км, початкову вартість космодрому оцінювали у 2,2 млрд доларів. Він став найдорожчим космодромом у світі через корупцію.