Росія хоче на Місяць. Президент РФ оголосив про відновлення місячної програми

Під час огляду ходу будівництва космодрому "Східний" Путін заявив, що з цього стартового майданчика полетить новий космічний апарат "Луна-25".

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12 квітня Володимир Путін разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком відвідав російський космодром Східний. Тут триває будівництво ще одного стартового майданчика для запуску ракети-носія "Ангара". Під час спілкування із журналістами глава країни-агресора, яка розв'язала війну проти України, повідомив про поновлення російської місячної програми, пише Комерсант.

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Міжпланетна автоматична станція "Луна-25", що складається з орбітального та посадкового апаратів, вирушить до Місяця саме з космодрому "Східний". Але коли це станеться поки що невідомо.

Відправити в космос цей апарат, який розроблено в НВО імені Лавочкіна, планували ще в жовтні 2021 року, але запуск відклали, оскільки знайшли несправності. Згодом запуск перенесли на травень 2022 року.

За планом Роскосмосу спочатку до Місяця вирушить посадковий апарат, лише через рік й орбітальний.

"Нам потрібно успішно відповісти на виклики в освоєнні космосу, щоб зміцнити нашу безпеку та технологічний суверенітет", — заявив Путін.

Космічний апарат "Луна-25" є наступником, зокрема й за назвою, радянського апарату "Луна-24", який досліджував супутник Землі в 1976 році та доставив на планету зразки місячного ґрунту.

[ + – ] Прототип посадкового апарату "Луна-25" Фото: wikipedia

За планом посадковий апарат вивчатиме поверхню Місяця в районі південного полюса, а також шукатиме ознаки наявності води під її поверхнею.

Фокус уже писав про те, що являє собою космодром Східний, який знаходиться в Амурській області на сході Росії, куди прибули 12 квітня президенти двох країн-союзників. Зокрема, будівництво космодрому пов'язане з гучними корупційними скандалами та розкраданнями коштів, виділених на будівництво.

Нагадуємо, що Путін розраховує на подальшу співпрацю Росії з іншими країнами, зокрема й у межах освоєння космосу.

Нагадуємо, що американська компанія Venturi Astrolab представила повністю місячний автомобіль, який також можна буде використовувати для пересування по Марсу.

Також Фокус писав про передпольотні випробування новітньої ракети Space Launch System, яку NASA готує до запуску на Місяць. На самому початку випробувань з ракетою стався неприємний інцидент – у неї влучило кілька блискавок.