Россия хочет на Луну. Президент РФ объявил о возобновлении лунной программы

Во время осмотра хода строительства космодрома "Восточный", Путин заявил, что с этой стартовой площадки полетит новый космический аппарат "Луна-25".

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12 апреля Владимир Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил российский космодром Восточный. Здесь продолжается строительство еще одной стартовой площадки для запуска ракеты-носителя "Ангара". Во время общения с журналистами глава страны-агрессора, которая развязала войну против Украины, сообщил о возобновлении российской лунной программы, пишет Коммерсант.

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Межпланетная автоматическая станция "Луна-25", которая состоит из орбитального и посадочного аппаратов, отправится к Луне именно с космодрома "Восточный". Но когда это произойдет пока неизвестно.

Отправить в космос этот аппарат, который разработан в НПО имени Лавочкина планировали еще в октябре 2021 года, но запуск отложили, так как нашли неисправности. Потом запуск перенесли на май 2022 года.

По плану Роскосмоса сначала к Луне отправится посадочный аппарат, а только через год и орбитальный.

"Нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы укрепить нашу безопасность и технологический суверенитет", — заявил Путин.

Космический аппарат "Луна-25" является преемником, в том числе и по названию, советского аппарата "Луна-24", который исследовал спутник Земли в 1976 году и доставил на планету образцы лунного грунта.

[ + – ] Прототип посадочного аппарата "Луна-25" Фото: wikipedia

По плану посадочный аппарат будет изучать поверхность Луны в районе южного полюса, а также искать признаки наличия воды под ее поверхностью.

Фокус уже писал о том, что из себя представляет космодром Восточный, который находится в Амурской области на востоке России, куда прибыли 12 апреля президенты двух стран-союзников. В частности, строительство космодрома связано с громкими коррупционными скандалим и хищениями средств, выделенных на строительство.

Напоминаем ,что Путин рассчитывает на дальнейшее сотрудничество России с другими странами, в том числе и в рамках освоения космоса.

Напоминаем, что американская компания Venturi Astrolab представила полностью действующий лунный автомобиль, который также можно будет использовать для передвижения по Марсу.

Также Фокус писал о предполетных испытаниях новейшей ракеты Space Launch System, которую NASA готовит к запуску на Луну. В самом начале испытаний с ракетой приключился неприятный инцидент – в нее попало несколько молний.