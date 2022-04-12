В Нью-Йоркском метро произошла стрельба, есть жертвы (фото, видео)

По информации городской полиции, в результате инцидента погибли пять человек. Еще 13 получили ранения, их пришлось госпитализировать.

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В метрополитене американского Нью-Йорка произошла стрельба. В результате чего известно о гибели 5 людей, а 13 человек были ранены, их доставили в больницу, однако степень ранения остается неизвестна. Об этом сообщает американский телеканал "NBC New York".

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Кровавое происшествие случилось в утренний час пик около 8:30 (15:30 по Киеву) на станции метро "36th Street", которая находится в районе Бруклина. По предварительным данным городской полиции, стрелок бросил дымовую шашку на платформу, чтобы отвлечь толпу. Затем убийца начал стрелять, он был в противогазе и оранжевом жилете.

Подозреваемого пока что не нашли, он скрылся с места происшествия. Полицейские полагают, что он действовал один. Мотив расследуется, но главным приоритетом является розыск преступника. Сейчас правоохранители ведут расследования, на месте происшествия также находятся федеральные следователи.

Эксперты полагают, что стрельба была спланированной атакой, однако версия событий может меняться в ходе следствия и появления новых подробностей.

Напомним, 9 апреля СМИ сообщали о 5 теракте в Израиле за последнее время. По информации журналистов, в кафе ворвались вооруженные мужчины, после чего открыли стрельбу в разные стороны.

Ранее, 7 апреля в израильском Тель-Авиве вооруженный мужчина открыл стрельбу на одной из многолюдных улиц города. Сообщалось о двух погибших, еще восемь получили ранения.