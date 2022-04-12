У Нью-Йоркському метро сталася стрілянина, є жертви (фото, відео)

За інформацією міської поліції, внаслідок інциденту загинули п'ятеро людей. Ще 13 отримали поранення, їх довелося госпіталізувати.

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У метрополітені американського Нью-Йорка сталася стрілянина. Унаслідок чого відомо про загибель 5 людей, а 13 людей було поранено, їх доправили до лікарні, проте ступінь поранення залишається невідомим. Про це повідомляє американський телеканал NBC New York.

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Кривава подія сталася в ранковий час пік приблизно о 08:30 (15:30 за Києвом) на станції метро "36th Street", що знаходиться в районі Брукліна. За попередніми даними міської поліції, стрілець кинув димову шашку на платформу, щоб відвернути увагу натовпу. Потім убивця почав стріляти, він був у протигазі та помаранчевому жилеті.

Підозрюваного поки що не знайшли, він втік із місця події. Поліцейські вважають, що він діяв один. Мотив розслідується, але головним пріоритетом є розшук злочинця. Наразі правоохоронці ведуть розслідування, на місці події також перебувають федеральні слідчі.

Експерти вважають, що стрілянина була спланованою атакою, проте версія подій може змінюватися в процесі слідства та появи нових подробиць.

Нагадаємо, 9 квітня ЗМІ повідомляли про 5 теракт в Ізраїлі останнім часом. За інформацією журналістів, у кафе увірвалися озброєні чоловіки, після чого відкрили стрілянину в різні боки.

Раніше, 7 квітня в ізраїльському Тель-Авіві озброєний чоловік відкрив стрілянину на одній із багатолюдних вулиць міста. Повідомлялося про двох загиблих, ще вісім отримали поранення.