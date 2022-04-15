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Мир Российско-украинская война

Директор канала RT Красовский обсудил в эфире с депутатом Госдумы "смерть Зеленского" (видео)

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Фото: Скриншот | На российском ТВ обсуждали "смерть Зеленского"

Журналист, обещавший "сжечь Конституцию на Крещатике", задавал гостю вопросы о том, что случится, если президент Украины "погибнет во время бомбежки".

Директор вещания на русском языке пропагандистского канала RT Антон Красовский в эфире своей передачи "Антонимы" обсудил с депутатом Государственной думы РФ, руководителем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым "бомбежку" войсками государства-агрессора мест размещения украинских органов власти и гибель президента Украины Владимира Зеленского. Запись программы опубликована в YouTube-канале журналиста.

Так, Миронов заявил о необходимости "бомбить места, где находятся центры принятия решений" в Украине.

После этого Красовский задал российскому депутату вопрос, о том, что произойдет, "если Зеленский погибнет во время этой бомбежки", на что Миронов ответил: "Туда ему и дорога".

Помимо этого в ходе программы Красовский неоднократно заявлял о том, что "такой страны как Украина не будет" и всячески оскорблял украинских граждан, утверждая, что Россия будет его "учить читать, писать и думать".

Напомним, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в январе этого года, Красовский в эфире своей программы заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, а РФ введут на ее территорию войска и "сожгут" украинскую Конституцию на киевском Крещатике.

Отметим, что Красовский с 28 февраля находится в санкционном списке лиц ЕС из-за развязывания Россией полномасштабной войны.

Также мы писали, что российские пропагандисты создавали фейки о планах Польши по оккупации части украинской территории.