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Світ Російсько-українська війна

Директор каналу RT Красовський обговорив в ефірі з депутатом Держдуми "смерть Зеленського" (відео)

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Фото: Скриншот | На російському ТБ обговорювали "смерть Зеленського"

Журналіст, який обіцяв "спалити Конституцію на Хрещатику", запитував гостя про те, що станеться, якщо президент України "загине під час бомбардування".

Директор мовлення російською мовою пропагандистського каналу RT Антон Красовський в ефірі своєї передачі "Антоніми" обговорив із депутатом Державної думи РФ, керівником партії "Справедлива Росія — За правду" Сергієм Мироновим "бомбардування" військами держави-агресора місць розміщення українських органів влади та загибель президента України Володимира Зеленського. Запис програми опубліковано в YouTube-каналі журналіста.

Так, Миронов заявив про необхідність "бомбити місця, де розташовані центри ухвалення рішень" в Україні.

Після цього Красовський запитав російського депутата про те, що станеться, "якщо Зеленський загине під час цього бомбардування", на що Миронов відповів: "Туди йому й дорога".

Крім цього, в ході програми Красовський неодноразово заявляв про те, що "такої країни як Україна не буде" та всіляко ображав українських громадян, стверджуючи, що Росія "вчитиме його читати, писати й думати".

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у січні цього року, Красовський в ефірі своєї програми заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО, а РФ введуть на її територію війська та "спалять" українську Конституцію на київському Хрещатику.

Зазначимо, що Красовський із 28 лютого перебуває в списку санкцій осіб ЄС через розв'язання Росією повномасштабної війни.

Також ми писали, що російські пропагандисти створювали фейки щодо планів Польщі щодо окупації частини української території.