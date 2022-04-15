Директор каналу RT Красовський обговорив в ефірі з депутатом Держдуми "смерть Зеленського" (відео)

Журналіст, який обіцяв "спалити Конституцію на Хрещатику", запитував гостя про те, що станеться, якщо президент України "загине під час бомбардування".

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Директор мовлення російською мовою пропагандистського каналу RT Антон Красовський в ефірі своєї передачі "Антоніми" обговорив із депутатом Державної думи РФ, керівником партії "Справедлива Росія — За правду" Сергієм Мироновим "бомбардування" військами держави-агресора місць розміщення українських органів влади та загибель президента України Володимира Зеленського. Запис програми опубліковано в YouTube-каналі журналіста.

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Так, Миронов заявив про необхідність "бомбити місця, де розташовані центри ухвалення рішень" в Україні.

Після цього Красовський запитав російського депутата про те, що станеться, "якщо Зеленський загине під час цього бомбардування", на що Миронов відповів: "Туди йому й дорога".

Крім цього, в ході програми Красовський неодноразово заявляв про те, що "такої країни як Україна не буде" та всіляко ображав українських громадян, стверджуючи, що Росія "вчитиме його читати, писати й думати".

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у січні цього року, Красовський в ефірі своєї програми заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО, а РФ введуть на її територію війська та "спалять" українську Конституцію на київському Хрещатику.

Зазначимо, що Красовський із 28 лютого перебуває в списку санкцій осіб ЄС через розв'язання Росією повномасштабної війни.

Також ми писали, що російські пропагандисти створювали фейки щодо планів Польщі щодо окупації частини української території.