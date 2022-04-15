Сотрудники Nestle из Украины и Польши покидают компанию из-за ее решения остаться в РФ

В ответ в компании заявили, что "глубоко обеспокоены, что сотрудники, остающиеся работать, подвергаются издевательствам и угрозам".

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Мировые производители пищевых продуктов Mondelez и Nestle, которые продолжили работать в России после ее вторжения в Украину, столкнулись с давлением со стороны работников в Украине и Восточной Европе. Они возмущенны таким решениями компаний, поэтому высказывают свое несогласие, а некоторые сотрудники вовсе увольняются. Об этом сообщает британское издание "Reuters" со ссылкой на информацию от работников компаний.

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По информации журналистов, основная масса недовольных решением компаний остаться в России находится в Польше, Украине и Восточной Европе, однако они составляют небольшую долю от сотен тысяч нанятых рабочих.

Реакция сотрудников Nestle

СМИ ознакомились с внутренним электронным письмом главы европейского подразделения Марко Сеттембри, в котором он выразил сожаление о том, что украинские работники швейцарского производителя начали увольняться. Точное количество покинувших компанию украинцев установить не удалось. Кроме того он "глубоко обеспокоен тем, что сотрудники подвергаются издевательствам и угрозам" за то, что остаются работать на компанию.

Издание также сообщает, что некоторые из сотрудников в Украине отправили письмо генеральному директору Марку Шнайдеру, заявив, что персонал чувствует себя преданным из-за продолжения ее деятельности в России.

Что происходит в компании Mondelez

Сотрудник американской компании предоставил журналистам скриншоты внутренней переписки, где они "решительно выступают против" решения производителя остаться на российском рынке. Сообщается, что в марте около 130 сотрудников корпорации Mondelez, которая базируется в Литве, Латвии и Эстонии, направили петицию с просьбой к генеральному директору Дирку Ван де Путу прекратить все операции в России.

"Каждый российский рубль, уплаченный в госбюджет в виде налогов и зарплат помогает агрессору снабжать свою армию и убивать еще больше украинцев, среди которых есть дети, женщины, старики", — было сказано в петиции.

Европейский президент Mondelez Винценз Грубер ответил на обращение своих сотрудников и заявил, что культура компании нацелена на всех, кто разделяет ценности и призывает к миру.

"Мы поддерживаем наших коллег, а не решения их правительств/стран", — написал он.

Напомним, 7 апреля российские СМИ сообщали о том, что компания PepsiCo намерена не только остаться на рынке россии, но и продавать там продукцию под новыми торговыми марками — New Cola и Fruitz. Они заменят напитки Pepsi, Mirinda и 7UP после решения головного офиса прекратить продавать эту продукцию.

Ранее, 17 марта украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что провел переговоры с руководством компании Nestle и попытался их убедить покинуть рынок России. Он рассказал, что взаимопонимания в этом вопросе достичь не удалось.