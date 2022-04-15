Співробітники Nestle з України та Польщі залишають компанію через її рішення залишитись в РФ

У відповідь у компанії заявили, що "глибоко стурбовані, що співробітники, які залишаються працювати, наражаються на знущання і погрози".

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Світові виробники харчових продуктів Mondelez і Nestle, які продовжили працювати в Росії після її вторгнення в Україну, зіткнулися з тиском із боку працівників України та Східної Європи. Вони обурені такими рішеннями компаній, тому висловлюють свою незгоду, а деякі співробітники узагалі звільняються. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на інформацію від працівників компаній.

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За інформацією журналістів, основна маса незадоволених рішенням компаній залишитися в Росії знаходиться в Польщі, Україні та Східній Європі, проте вони становлять невелику частку від сотень тисяч найнятих робітників.

Реакція працівників Nestle

ЗМІ ознайомилися з внутрішнім електронним листом голови європейського підрозділу Марко Сеттембрі, в якому він висловив жаль про те, що українські працівники швейцарського виробника почали звільнятися. Точну кількість українців, які покинули компанію, встановити не вдалося. Крім того він "глибоко стурбований тим, що співробітники зазнають знущань і погроз" через те, що залишаються працювати на компанію.

Видання також повідомляє, що деякі зі співробітників в Україні надіслали листа генеральному директору Марку Шнайдеру, заявивши, що персонал почувається відданим через продовження її діяльності в Росії.

Що відбувається у компанії Mondelez

Співробітник американської компанії надав журналістам скріншоти внутрішнього листування, де вони "рішуче виступають проти" рішення виробника залишитися на російському ринку. Повідомляється, що в березні майже 130 співробітників корпорації Mondelez, яка базується в Литві, Латвії та Естонії, відправили петицію з проханням до генерального директора Дірка Ван де Пута припинити всі операції в Росії.

"Кожен російський рубль, сплачений до держбюджету у вигляді податків і зарплат, допомагає агресору постачати свою армію і вбивати ще більше українців, серед яких є діти, жінки, старі", — було сказано в петиції.

Європейський президент Mondelez Вінценз Грубер відповів на звернення своїх співробітників і заявив, що культура компанії націлена на всіх, хто поділяє цінності та закликає до миру.

"Ми підтримуємо наших колег, а не рішення їхніх урядів / країн", — написав він.

Нагадаємо, 7 квітня російські ЗМІ повідомляли про те, що компанія PepsiCo має намір не лише залишитися на ринку Росії, а й продавати там продукцію під новими торговими марками — New Cola та Fruitz. Вони замінять напої Pepsi, Mirinda та 7UP після рішення головного офісу припинити продавати цю продукцію.

Раніше, 17 березня, український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що провів переговори з керівництвом компанії Nestle і спробував їх переконати залишити ринок Росії. Він розповів, що порозуміння у цьому питанні досягти не вдалося.