Pepsi замість відходу з РФ хоче замінити свої відомі бренди на New Cola та Fruitz, — ЗМІ

Після рішення головного офісу про припинення продажу Pepsi, Mirinda та 7UP у Росії компанія шукає спосіб залишитися на цьому ринку.

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Один з найбільших виробників газованих напоїв PepsiCo має на меті не лише залишитися на ринку РФ, але й продавати там продукцію під новими торговими марками — New Cola та Fruitz — які замінять Pepsi, Mirinda та 7UP після рішення головного офісу компанії про припинення продажів продукції цих брендів. Про це повідомляє російське видання "Комерсант" із посиланням на фрагмент корпоративної презентації PepsiCo, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

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На одному зі слайдів, за даними видання, представили вісім позицій нового напою New Cola у пластикових пляшках об'ємом від 0,33 л до 2,25 л, алюмінієвій банці 0,33 л та скляній пляшці 0,25 л. Напої зі смаком апельсина та лимона з лаймом під брендом Fruitz компанія планує продавати в пляшках місткістю від 0,5 л до 2 л.

Крім цього, в презентації, як стверджують журналісти, сказано, що компанія розглядає можливість розширити асортимент локального бренду квасу "Російський дар" завдяки лимонадам з різними смаками.

Джерело видання вказало, що в презентації могли показати один з можливих шляхів розвитку PepsiCo на російському ринку після того, як 8 березня компанія оголосила про зупинення продажів у РФ своїх основних брендів — Pepsi, Mirinda та 7Up.

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