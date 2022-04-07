Pepsi вместо ухода из РФ хочет заменить свои известные бренды на New Cola и Fruitz, — СМИ

После решения головного офиса о прекращении продажи Pepsi, Mirinda и 7UP в России компания ищет способ остаться на этом рынке.

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Один из крупнейших производителей газированных напитков PepsiCo намерен не только остаться на рынке РФ, но и продавать там продукцию под новыми торговыми марками — New Cola и Fruitz — которые заменят Pepsi, Mirinda и 7UP после решения головного офиса компании о прекращении продаж продукции этих брендов. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на фрагмент корпоративной презентации PepsiCo, которая оказалась в распоряжении журналистов.

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На одном из слайдов, по данным издания, были представлены восемь позиций нового напитка New Cola в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом Fruitz компания планирует продавать в бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л.

Помимо этого в презентации, как утверждают журналисты, сказано, что компания рассматривает возможность расширить ассортимент локального бренда кваса "Русский дар" за счет лимонадов с разными вкусами.

Источник издания указал, что в презентации могла идти речь об одном из возможных путей развития PepsiCo на российском рынке после того, как 8 марта компания объявила о приостановке продаж в РФ своих основных брендов — Pepsi, Mirinda и 7Up.

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