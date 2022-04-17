The Times представил пасхальную открытку с тонущим крейсером "Москва"

Автор работы для еженедельника – политический карикатурист с мировым именем Мортен Морланд.

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Британский еженедельник The Times совместил пасхальное поздравление и гибель от украинских ракет "Нептун" флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва", представив очень оригинальную тематическую открытку.

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На ней изображен заяц, который в западных странах является одним из главных символов Пасхи, несущий в руках корзину с яйцами в цветах украинского флага и посматривающий на море, где тонет судно, очень похожее на русский военный корабль.

"Пропагандистская машина президента Путина не любит сообщать плохие новости. Но даже национальные телеканалы России не смогли оставить без внимания гибель "Москвы" — военного корабля, который был гордостью отечественного флота. Однако зрители, которые моргнули, могли пропустить репортаж. В пятницу, зажатый между новостями о "героизме" российских вооруженных сил и падением рейтинга поддержки президента Байдена, Первый канал, главный телеканал страны, признал, что ракетный крейсер затонул у берегов Крыма. 12 500-тонный военный корабль, как сообщила диктор новостей, "потерял остойчивость, перевернулся и не смог вернуться в состояние равновесия". Весь репортаж государственного телевидения, вышедший в 9 утра, длился 28 секунд", – говорится в подписи.

Фото: Скриншот

Мортен Морланд – один из самых известных политических карикатуристов в мире родом из Норвегии. Он живет и работает в Великобритании, где изучал графический дизайн в Суррейском институте искусства и дизайна. С 2002 года его работы регулярно появляются в газете The Times. В 2008 году Морланд выиграл приз Общества политических карикатуры как политический карикатурист года. Он также сотрудничает с The Spectator, GQ, Men's Health и множеством других изданий.

Художник внимательно следит за войной в Украине и уже создал немало работ, среди которых самая известная – "Мясник из Бучи в пути", где изображен Путин с косой и руками в крови, напугавший саму Смерть.

Ранее мы рассказывали об испанском художнике Асьере Сансе, который одержал победу на конкурсе карикатур World Humor Awards с участием 250 художников из 75 стран мира. Первое место в категории "Юмористический портрет" ему принес кусок свиной отбивной, напоминающий профиль 45-го президента США Дональда Трампа.