The Times представив великодню листівку з крейсером "Москва", що тоне

Автор роботи для тижневика — політичний карикатурист зі світовим ім'ям Мортен Морланд.

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Британський тижневик The Times поєднав великоднє вітання та загибель від українських ракет "Нептун" флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера "Москва", представивши оригінальну тематичну листівку.

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На ній зображений заєць, який у західних країнах є одним із головних символів Великодня. Він несе в руках кошик з яйцями в кольорах українського прапора і поглядає на море, де тоне судно, дуже схоже на російський військовий корабель.

"Пропагандистська машина президента Путіна не любить повідомляти погані новини. Але навіть національні телеканали Росії не змогли залишити поза увагою загибель "Москви" — військового корабля, який був гордістю вітчизняного флоту. Проте глядачі, які моргнули, могли пропустити репортаж. У п'ятницю, затиснутий між новинами про "героїзм" російських збройних сил і падінням рейтингу підтримки президента Байдена, 12 500-тонний військовий корабель, як повідомила дикторка новин, "втратив стійкість, перекинувся і не зміг повернутися в стан рівноваги". Весь репортаж державного телебачення, що вийшов о 9-й ранку, тривав 28 секунд", — йдеться у підписі.

Фото: Скриншот

Мортен Морланд — один із найвідоміших політичних карикатуристів у світі родом із Норвегії. Він живе і працює у Великій Британії, де вивчав графічний дизайн у Суррейському інституті мистецтва та дизайну. З 2002 року його роботи регулярно з'являються у газеті The Times. У 2008 році Морланд виграв приз Товариства політичних карикатур як політичний карикатурист року. Він також співпрацює з The Spectator, GQ, Men's Health та багатьма іншими виданнями.

Художник уважно стежить за війною в Україні і вже створив чимало робіт, серед яких найвідоміша — "М'ясник із Бучі в дорозі", де зображено Путіна з косою та руками в крові, який налякав саму Смерть.

Раніше ми розповідали про іспанського художника Асьєра Санса, який здобув перемогу на конкурсі карикатур World Humor Awards за участю 250 художників із 75 країн світу. Перше місце у категорії "Гумористичний портрет" йому приніс шматок свинячої відбивної, що нагадує профіль 45-го президента США Дональда Трампа.