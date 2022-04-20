В России стали продавать пасхальные куличи с символикой оккупантов

В РПЦ это посчитали неуместным, хотя церковь и одобряет "народные инициативы, направленные на поддержку российской армии".

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В Курганской области России в продажу поступили пасхальные куличи с символикой российских оккупационных войск: хлебобулочные изделия оформили буквой Z, сообщает РИА Новости.

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В Русской православной церкви московского патриархата такой "патриотический порыв" не одобрили.

"Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано, – сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. – На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может".

[ + – ] В РПЦ считают, что такие куличи не стоит освящать в храмах

При этом Кипшидзе заявил, что церковь поддерживает "народные инициативы, направленные на поддержку российской армии".

"Хлебобулочные изделия, которые содержат какую-то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей", — уверен он.

Напомним, российские журналисты провели расследование происхождения этого символа. Собеседники "Медузы" в различных органах власти уверяют, что в регионах никто не понимает, что обозначают буквы Z и V на военной технике оккупантов. Местные чиновники отвечали журналистам заученными фразами, типа "Задача будет выполнена" и "Сила в правде". Двое собеседников издания отметили, что это идея PR-блока Минобороны РФ во главе с Андреем Ильницким, советником министра Сергея Шойгу. PR-блок Минобороны РФ работал вместе с пропагандистами российского канала RT и его главным редактором Маргаритой Симоньян, указал близкий к Кремлю источник.

"Дизайнеры телеканала придумали символику, а Шойгу ее одобрил. Симоньян во многом взяла инициативу на себя. С символикой ознакомили и президента Владимира Путина, она ему понравилась", — сказал собеседник "Медузы". Дизайнеры RT под руководством Симоньян действительно разработали айдентику "Z", товары с этой символикой онлайн-магазин RT продавал c 26 февраля.

После российского вторжения Верховная Рада Украины признала РФ "страной-террористом" и запретила использовать символы "Z" и "V", которые оккупанты наносят белой краской на военную технику.