В России стали продавать пасхальные куличи с символикой оккупантов
В РПЦ это посчитали неуместным, хотя церковь и одобряет "народные инициативы, направленные на поддержку российской армии".
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В Курганской области России в продажу поступили пасхальные куличи с символикой российских оккупационных войск: хлебобулочные изделия оформили буквой Z, сообщает РИА Новости.
В Русской православной церкви московского патриархата такой "патриотический порыв" не одобрили.
"Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано, – сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. – На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может".
При этом Кипшидзе заявил, что церковь поддерживает "народные инициативы, направленные на поддержку российской армии".
"Хлебобулочные изделия, которые содержат какую-то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей", — уверен он.
Напомним, российские журналисты провели расследование происхождения этого символа. Собеседники "Медузы" в различных органах власти уверяют, что в регионах никто не понимает, что обозначают буквы Z и V на военной технике оккупантов. Местные чиновники отвечали журналистам заученными фразами, типа "Задача будет выполнена" и "Сила в правде". Двое собеседников издания отметили, что это идея PR-блока Минобороны РФ во главе с Андреем Ильницким, советником министра Сергея Шойгу. PR-блок Минобороны РФ работал вместе с пропагандистами российского канала RT и его главным редактором Маргаритой Симоньян, указал близкий к Кремлю источник.
"Дизайнеры телеканала придумали символику, а Шойгу ее одобрил. Симоньян во многом взяла инициативу на себя. С символикой ознакомили и президента Владимира Путина, она ему понравилась", — сказал собеседник "Медузы". Дизайнеры RT под руководством Симоньян действительно разработали айдентику "Z", товары с этой символикой онлайн-магазин RT продавал c 26 февраля.
После российского вторжения Верховная Рада Украины признала РФ "страной-террористом" и запретила использовать символы "Z" и "V", которые оккупанты наносят белой краской на военную технику.