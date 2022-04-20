У Росії почали продавати паски із символікою окупантів

У РПЦ це вважали недоречним, хоча церква й схвалює "народні ініціативи, спрямовані на підтримку російської армії".

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У Курганській області Росії в продаж надійшли пасхальні паски із символікою російських окупаційних військ: хлібобулочні вироби оформили буквою Z, повідомляє "РІА Новини".

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У Російській православній церкві московського патріархату такий "патріотичний порив" не схвалили.

"Я не думаю, що нанесення тієї чи іншої символіки на паски є доречним, і, мабуть, їхнє освячення в храмах не можуть підтримати, — сказав в ефірі радіостанції "Говорить Москва" заступник голови синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе. — На мій погляд, хлібобулочний виріб, який має відмінну від християнської символіку, такою святковою паскою не можна вважати.

[ + – ] У РПЦ вважають, що такі паски не варто освячувати у храмах

Водночас Кіпшидзе заявив, що церква підтримує "народні ініціативи, спрямовані на підтримку російської армії".

"Хлібобулочні вироби, які містять якусь символіку, мають право на існування як форма підтримки російської армії, але поза сакральним простором церков", — упевнений він.

Нагадаємо, російські журналісти провели розслідування походження цього символу. Співрозмовники "Медузи" в різних органах влади запевняють, що в регіонах ніхто не розуміє, що позначають літери Z та V на військовій техніці окупантів. Місцеві чиновники відповідали журналістам завченими фразами, на кшталт "Завдання виконають" та "Сила в правді". Двоє співрозмовників видання наголосили, що це ідея PR-блоку Міноборони РФ на чолі з Андрієм Ільницьким, радником міністра Сергія Шойгу. PR-блок Міноборони РФ працював разом із пропагандистами російського каналу RT та його головним редактором Маргаритою Симоньян, вказало близьке до Кремля джерело.

"Дизайнери телеканалу вигадали символіку, а Шойгу її схвалив. Симоньян багато в чому взяла ініціативу на себе. Із символікою ознайомили й президента Володимира Путіна, вона йому сподобалася", — сказав співрозмовник "Медузи". Дизайнери RT під керівництвом Симоньян справді розробили айдентику "Z", товари із цією символікою онлайн-магазин RT продавав з 26 лютого.

Після російського вторгнення Верховна Рада України визнала РФ "країною-терористом" та заборонила використовувати символи "Z" та "V", які окупанти наносять білою фарбою на військову техніку.