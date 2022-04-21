Дисконт вместо эмбарго: в ЕС нашли альтернативу на запрет поставок российского газа

Италия предложила ограничить европейским покупателям цену на российский природный газ. Но Германия опасается, что из-за этого Москва перекроет газовый кран.

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Европейские политики не пришли к единой позиции относительно эмбарго на поставки российского газа в Европу. Поэтому в качестве альтернативы было предложено коллективно ввести дисконт на газ из России, что даст возможность продолжать оказывать санкционное давление на Кремль. С таким предложением выступил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает немецкая газета Die Welt.

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Издание пишет, что Драги хочет диктовать европейским покупателям российского природного газа, какую максимальную цену они могут заплатить. Этим ограничением государственных цен на российский газ Драги хочет достичь сразу две цели: Россия потеряет доходы, а цены на газ в Европе упадут.

Сторонники ограничений цены на газ утверждают, что такой шаг позволит уберечь европейских потребителей от дефицита энергоносителей, а РФ получила бы гораздо меньше доход от продажи природного газа, за который только с конца февраля старны Евросоюза заплатили около 36 млрд евро.

Однако против этого шага выступают Германия и Австрия. Представители этих стран задаются вопросом, насколько высокой должна быть цена, чтобы президент РФ Владимир Путин принял ее и газ продолжал поступать. Ведь не только в Берлине опасаются, что Путин может отреагировать на такую санкцию и полностью перекрыть поставки голубого топлива.

Если же Путин согласится на фиксированную цену, перед странами ЕС станет вопрос — какой объем более дешевого газа должны покупать импортеры. Если российский газ станет дешевле для европейских потребителей, у них может возникнуть соблазн покупать у России больше, что однозначно поставит под угрозу стратегию обретения независимости от российских нефти и газа в среднесрочной перспективе.

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Тем не менее многие члены ЕС уверены, что Россия не пойдет на крайние меры и не перекроет газовый кран, поскольку три четверти всех поставок природного газа приходится на европейские страны. А ближайшее время у Кремля нет других альтернативных покупателей на стратегический энергоресурс.

Напомним, что в ЕС может произойти раскол на фоне принятия новых экономических санкций против России, которые предусматривают запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива. 11 апреля состоялось заседание глав МИД ЕС В Люксембурге, на котором обсуждался запрет на покупку энергоносителей из России. во время которого риск раскола в ЕС стал весьма ощутим.