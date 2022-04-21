Дисконт замість ембарго: в ЄС знайшли альтернативу на заборону постачання російського газу

Італія запропонувала обмежити європейським покупцям ціну на російський газ. Але Німеччина побоюється, що через це Москва перекриє газовий кран.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Європейські політики не прийшли до спільної позиції щодо ембарго на постачання російського газу до Європи. Тому альтернативою запропоновано колективно ввести дисконт на газ із Росії, що дасть можливість продовжувати тиснути санкціями на Кремль. З такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, повідомляє німецька газета Die Welt.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Видання пише, що Драґі хоче диктувати європейським покупцям російського газу, яку максимальну ціну вони можуть заплатити. Цим обмеженням державних цін на російський газ Драґі хоче досягти одразу двох цілей: Росія втратить доходи, а ціни на газ у Європі впадуть.

Прихильники обмежень ціни на газ стверджують, що такий крок дозволить уберегти європейських споживачів від дефіциту енергоносіїв, а РФ отримала б набагато менший дохід від продажу природного газу, за який тільки з кінця лютого країни Євросоюзу заплатили близько 36 млрд євро.

Проте проти цього кроку виступають Німеччина та Австрія. Представники цих країн запитують, наскільки високою має бути ціна, щоб президент РФ Володимир Путін прийняв її й газ продовжував надходити. Адже не лише в Берліні побоюються, що Путін може відреагувати на таку санкцію та повністю перекрити постачання блакитного палива.

Якщо ж Путін погодиться на фіксовану ціну, перед країнами ЄС буде питання — який обсяг дешевшого газу мають купувати імпортери. Якщо російський газ стане дешевшим для європейських споживачів, у них може виникнути спокуса купувати в Росії більше, що однозначно поставить під загрозу стратегію набуття незалежності від російських нафти та газу в середньостроковій перспективі.

Важливо

Горючі санкції. Чим Україні допоможе ембарго ЄС на газ та нафту з Росії

Однак, багато членів ЄС упевнені, що Росія не піде на крайні заходи й не перекриє газовий кран, оскільки три чверті всіх постачань природного газу припадає на європейські країни. А найближчим часом Кремль не має інших альтернативних покупців на стратегічний енергоресурс.

Нагадаємо, що в ЄС може статися розкол на тлі ухвалення нових економічних санкцій проти Росії, які передбачають заборону імпорту газу, нафти, вугілля та ядерного палива. 11 квітня відбулося засідання глав МЗС ЄС у Люксембурзі, на якому обговорювали заборону на купівлю енергоносіїв із Росії й під час якого ризик розколу в ЄС став дуже відчутним.