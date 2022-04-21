В Москве мужчину обвинили в "несанкционированном митинге" из-за кроссовок цвета флага Украины (фото)

40-летний мужчина пытался купить подарки жене и дочери в московском ЦУМе, но вместо этого получил штраф в 10 тысяч рублей.

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Житель Москвы понес наказание за то, что обул кроссовки в сине-желтой расцветке, сообщает The Insider.

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40-летний мужчина столкнулся с проблемами еще 6 марта, когда отправился в московский ЦУМ, чтобы приобрести подарки жене и дочери к 8 марта. Адвокат Илья Уткин, который позже отстаивал интересы пострадавшего, рассказал, что полицейские трактовали цвет обуви мужчины как "средство агитации".

Пострадавший был задержан и доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол за "нарушение порядка проведения митинга". В документе сказано, что задержанный выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие. В результате действий сотрудников полиции, мужчина обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сообщается, что пострадавший будет обжаловать решение суда.

[ + – ] Те самые кроссовки, за которые в Москве арестовали мужчину Фото: The Insider

В конце марта Фокус сообщал, что в Москве осудили девушку, которая бросила "коктейль Молотова" во время антивоенного митинга. Как удалось выяснить журналистам, 22-летняя москвичка Анастасия Левашина была признана судом виновной в применении насилия по отношению к представителю власти. На видео с места происшествия видно, что девушка бросает бутылку с "коктейлем молотова" в неизвестном направлении, которая приземлилась возле тротуара и не разбилась.

Аресты коснулись не только обычных граждан России: под репрессии попал и ряд силовиков. Фокус рассказывал, что по информации расследователей Bellingcat, около 150 сотрудников ФСБ попали под следствие либо были уволены из органов, в то время, как руководитель 5-й службы ФСБ генерал Сергей Беседа переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор.