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У Москві чоловіка звинуватили у несанкціонованому мітингу через кросівки кольору прапора України (фото)

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у Москві оштрафували за синьо-жовті кросівки
Фото: BBC | У Росії продовжуються репресії

40-річний чоловік намагався купити подарунки дружині та дочці в московському ЦУМі, але натомість отримав штраф у 10 тисяч рублів.

Житель Москви покараний за те, що взув кросівки в синьо-жовтому забарвленні, повідомляє The Insider.

40-річний чоловік зіткнувся з проблемами ще 6 березня, коли вирушив у московський ЦУМ, щоб придбати подарунки дружині та дочці до 8 березня. Адвокат Ілля Уткін, який пізніше відстоював інтереси потерпілого, розповів, що поліцейські трактували колір взуття чоловіка як "засіб агітації".

Потерпілого було затримано та доставлено у відділок поліції, де на нього склали протокол за "порушення порядку проведення мітингу". У документі сказано, що затриманий вигукував гасла у групі осіб, які проводили несанкціонований масовий захід. Унаслідок дій співробітників поліції, чоловік зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Повідомляється, що постраждалий оскаржуватиме рішення суду.

Ті самі кросівки, за які в Москві заарештували чоловіка
Ті самі кросівки, за які в Москві заарештували чоловіка
Фото: The Insider

Наприкінці березня Фокус повідомляв, що в Москві засудили дівчину, яка кинула "коктейль Молотова" під час антивоєнного мітингу. Як вдалося з'ясувати журналістам, 22-річну москвичку Анастасію Левашину визнано судом винною у застосуванні насильства стосовно представника влади. На відео з місця події видно, що дівчина кидає пляшку з "коктейлем Молотова" у невідомому напрямку, яка приземлилася біля тротуару та не розбилася.

Арешти торкнулися не лише звичайних громадян Росії: під репресії потрапила і низка силовиків. Фокус розповідав, що за інформацією розслідувачів Bellingcat, майже 150 співробітників ФСБ потрапили під слідство або були звільнені з органів, у той час як керівника 5-ї служби ФСБ генерала Сергія Бєсєду перевели з-під домашнього арешту до слідчого ізолятора.