Нарушение Status Quo. В Иерусалиме ограничат количество верующих на пасхальной службе

Вероятно решение израильских властей имеет политический мотив, поскольку Восточная православная церковь неразрывно связана с Россией.

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Верховный суд Израиля в Иерусалиме постановил предоставить около четырем тысячам человек право участвовать в пасхальном богослужении, таким образом ограничив количество верующих ортодоксов, которые смогут попасть в храм Гроба Господня в Великую субботу. Об этом сообщает газета Rai Al Youm.

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По сути это беспрецедентный шаг со стороны израильских властей. К тому же, по мнению автора статьи Зухаира Эндрюса, решение Верховного суда нарушает cтатус-кво, поскольку для христиан западного обряда, которые отмечали тот же праздник в прошлую субботу, подобных ограничений не было.

Эндрюс полагает, что решение властей Израиля об ограничении православных верующих на пасхальной службе у Гроба Господня имеет политический мотив и несет в себе косвенный вызов Москве, поскольку Восточная православная церковь неразрывно связана с Россией.

Следует отметить, что в пасхальные праздники в храме Гроба Господня всегда действуют жесткие ограничения на количество верующих, но в этом году израильские власти еще больше их ужесточили, лишив тысячи людей доступа к богослужению в Великую субботу, которая считается одним из самых священных дней для христиан.

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Однако Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не намерен менять статус-кво на Храмовой горе, но в то же время власти не допустят беспорядков во время праздников.

"Мы не намерены менять статус-кво или препятствовать свободе вероисповедания, но мы будем поддерживать порядок в столице Израиля. Наша цель — чтобы в Иерусалиме в праздник было спокойно", — заявил глава МИД.

Слова Лапида предвосхитили события, которые произошли сегодня в Иерусалиме. Как сообщает Jerusalem Post, сегодня утром возобновились беспорядки возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе, причем в то время, когда сотни верующих евреев прибыли к святому месту. Полиция не сразу вмешалась в ситуацию, но после того, как палестинцы начали приближаться к задней части Стены Плача, силовики применили методы подавления беспорядков.

[ + – ] Беспорядки в Иерусалиме, 21 апреля

"Мы будем продолжать действовать против беззаконных беспорядков, чтобы поддерживать общественное благополучие и безопасность", — заявила израильская полиция.

Ранее сообщалось, что 9 апреля в Израиле произошел очередной теракт. В городе Рахат вооруженный мужчина открыл стрельбу в местном кафе, в результате чего пять человек получили ранения разной степени тяжести.