Порушення Status Quo. У Єрусалимі обмежать кількість вірян на пасхальній службі

Імовірно, рішення ізраїльської влади має політичний мотив, оскільки Східна православна церква нерозривно пов'язана з Росією.

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Верховний суд Ізраїлю в Єрусалимі ухвалив надати близько чотирьом тисячам осіб право брати участь у великодньому богослужінні, таким чином обмеживши кількість віря- ортодоксів, які зможуть потрапити в храм Гробу Господнього у Велику суботу. Про це повідомляє газета Rai Al Youm.

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По суті, це безпрецедентний крок із боку ізраїльської влади. До того ж, на думку автора статті Зухаїра Ендрюса, рішення Верховного суду порушує статус-кво, оскільки для християн західного обряду, які відзначали те саме свято минулої суботи, подібних обмежень не було.

Ендрюс вважає, що рішення влади Ізраїлю про обмеження православних вірян на пасхальній службі в Гробу Господньому має політичний мотив і несе в собі непрямий виклик Москві, оскільки Східна православна церква нерозривно пов'язана з Росією.

Слід зазначити, що у великодні свята в храмі Гробу Господнього завжди діють жорсткі обмеження на кількість вірян, але цього року ізраїльська влада ще більше їх посилила, позбавивши тисячі людей доступу до богослужіння у Велику суботу, яка вважається одним із найсвятіших днів для християн.

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Однак Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль не має наміру змінювати статус-кво на Храмовій горі, але в той же час влада не допустить заворушень під час свят.

"Ми не маємо наміру змінювати статус-кво або перешкоджати свободі віросповідання, але ми підтримуватимемо порядок у столиці Ізраїлю. Наша мета — щоб у Єрусалимі у свято було спокійно", — заявив глава МЗС.

Слова Лапіда передбачили події, що відбулися сьогодні в Єрусалимі. Як повідомляє Jerusalem Post, сьогодні вранці відновилися заворушення біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, причому тоді, коли сотні вірян-євреїв прибули до святого місця. Поліція не одразу втрутилася в ситуацію, але після того, як палестинці почали наближатися до задньої частини Стіни Плачу, силовики застосували методи придушення заворушень.

[ + – ] Заворушення в Єрусалимі, 21 квітня

"Ми продовжуватимемо діяти проти беззаконних заворушень, щоб підтримувати суспільне благополуччя та безпеку", — заявила ізраїльська поліція.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня в Ізраїлі стався черговий теракт. У місті Рахат озброєний чоловік відкрив стрілянину в місцевому кафе, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.