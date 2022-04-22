Порушення Status Quo. У Єрусалимі обмежать кількість вірян на пасхальній службі
Імовірно, рішення ізраїльської влади має політичний мотив, оскільки Східна православна церква нерозривно пов'язана з Росією.
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Верховний суд Ізраїлю в Єрусалимі ухвалив надати близько чотирьом тисячам осіб право брати участь у великодньому богослужінні, таким чином обмеживши кількість віря- ортодоксів, які зможуть потрапити в храм Гробу Господнього у Велику суботу. Про це повідомляє газета Rai Al Youm.
По суті, це безпрецедентний крок із боку ізраїльської влади. До того ж, на думку автора статті Зухаїра Ендрюса, рішення Верховного суду порушує статус-кво, оскільки для християн західного обряду, які відзначали те саме свято минулої суботи, подібних обмежень не було.
Ендрюс вважає, що рішення влади Ізраїлю про обмеження православних вірян на пасхальній службі в Гробу Господньому має політичний мотив і несе в собі непрямий виклик Москві, оскільки Східна православна церква нерозривно пов'язана з Росією.
Слід зазначити, що у великодні свята в храмі Гробу Господнього завжди діють жорсткі обмеження на кількість вірян, але цього року ізраїльська влада ще більше їх посилила, позбавивши тисячі людей доступу до богослужіння у Велику суботу, яка вважається одним із найсвятіших днів для християн.Важливо
Однак Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль не має наміру змінювати статус-кво на Храмовій горі, але в той же час влада не допустить заворушень під час свят.
"Ми не маємо наміру змінювати статус-кво або перешкоджати свободі віросповідання, але ми підтримуватимемо порядок у столиці Ізраїлю. Наша мета — щоб у Єрусалимі у свято було спокійно", — заявив глава МЗС.
Слова Лапіда передбачили події, що відбулися сьогодні в Єрусалимі. Як повідомляє Jerusalem Post, сьогодні вранці відновилися заворушення біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, причому тоді, коли сотні вірян-євреїв прибули до святого місця. Поліція не одразу втрутилася в ситуацію, але після того, як палестинці почали наближатися до задньої частини Стіни Плачу, силовики застосували методи придушення заворушень.
"Ми продовжуватимемо діяти проти беззаконних заворушень, щоб підтримувати суспільне благополуччя та безпеку", — заявила ізраїльська поліція.
Раніше повідомлялося, що 9 квітня в Ізраїлі стався черговий теракт. У місті Рахат озброєний чоловік відкрив стрілянину в місцевому кафе, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.