Путину доверяет более 80% россиян, — ВЦИОМ

Согласно свежему опросу, деятельность главы Кремля одобряют 78,4% опрошенных россиян.

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Владимиру Путину сегодня доверяет 80,7% жителей Российской Федерации. Об этом говорят данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные сегодня.

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Согласно рейтингу, показатель одобрения деятельности российского лидера с 11 по 17 апреля 2022 года составил 78,4%.

Следом за президентом РФ по уровню доверия расположились председатель правительства России Михаил Мишустин с 64,4% и депутат Госдумы Геннадий Зюганов с 34,2%.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составили 54,2% и 53,4% соответственно.

Президентскую партию "Единая Россия" поддерживает 40,4% россиян, КПРФ – 10,3% респондентов, ЛДПР – 9,4%, партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 5,8% и "Новые люди" — 5,0%

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ ежедневно опрашивает по телефону 1600 респондентов. В рейтинге приводится среднее значение за семь дней опроса.

До начала полномасштабного вторжения в Украину уровень доверия к Путину составлял всего 29%.

Напомним, что в Баварии "депутинизировали" дикого кабана. Его три года назад назвали в честь президента РФ Владимира Путина из-за российской родословной, однако из-за событий в Украине решили переназвать, чтобы "не обижать животное".