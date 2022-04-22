Путіну довіряє понад 80% росіян, — ВЦВГД

Згідно з новим опитуванням, діяльність глави Кремля схвалюють 78,4% опитаних росіян.

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Володимиру Путіну сьогодні довіряють 80,7% жителів Російської Федерації. Про це свідчать дані останнього опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), опубліковані сьогодні.

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Згідно з рейтингом показник схвалення діяльності російського лідера з 11 по 17 квітня 2022 року склав 78,4%.

Слідом за президентом РФ за рівнем довіри розташувалися голова уряду Росії Михайло Мішустін із 64,4% та депутат Держдуми Геннадій Зюганов із 34,2%.

Рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду РФ за останній тиждень склали 54,2% та 53,4% відповідно.

Президентську партію "Єдина Росія" підтримує 40,4% росіян, КПРФ — 10,3% респондентів, ЛДПР — 9,4%, партію "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" — 5,8% та "Нові люди" — 5,0%

В опитуванні беруть участь росіяни віком від 18 років. ВЦВГД щодня опитує телефоном 1600 респондентів. У рейтингу наводять середнє значення за сім днів опитування.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну рівень довіри до Путіна становив лише 29%.

Нагадаємо, що в Баварії "депутинізували" дикого кабана. Його три роки тому назвали на честь президента РФ Володимира Путіна через російський родовід, проте через події в Україні вирішили переназвати, щоб "не ображати тварину".