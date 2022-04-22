Топ-чиновники G7 покинули заседание МВФ из-за выступления представителя РФ, — Reuters

Своим протестом представители "Большой семерки" хотели показать солидарность с Украиной, против которой Россия развязала полномасштабную войну.

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Высокопоставленные чиновники стран "Большой семерки" демонстрационно покинули заседание Объединенного комитета по развитию Международного валютоного фонда и Всемирного банка в момент, когда начал выступать представитель РФ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои осведомленные источники.

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По данным журналистов, протест произошел в ходе заседания Комитета по развитию, на котором консультируют руководство МВФ и управляющих Всемирного банка.

Reuters отмечает, что высокопоставленные чиновники стран G7 демонстрационно покинули официальное мероприятие, когда взял слово спикер РФ. Своим протестом представители "Большой семерки" хотели показать солидарность с Украиной, против которой Россия развязала полномасштабную войну.

"Отказ России согласиться с жесткой формулировкой, осуждающей ее войну в Украине, помешал Комитету выпустить официальное коммюнике", — подчеркивают в Reuters и напоминают, что Комитет по развитию с участием 25 представителей проводится раз в шесть месяцев на весеннем и осеннем заседаниях МВФ и Всемирного банка.

Похожый протест произошел 20 апреля — представители США, ЕС, Канады и Украины покинули заседание министров финансов и управляющих центральными банками G20, когда начал выступать представитель от России Антон Силуанов.

Напомним, ранее МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. В своем отчете специалисты фонда спрогнозировали, что до конца 2022 года показатель роста экономики составит 3,6% при условии, если боевые действия не выйдут за границы нашей страны.

Также МВФ спрогнозировал, что из-за войны в Украине ВВП России упадет на 8,5% в 2022 году.