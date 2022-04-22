Топчиновники G7 залишили засідання МВФ через виступ представника РФ, — Reuters

Своїм протестом представники "Великої сімки" хотіли показати солідарність із Україною, проти якої Росія розв'язала повномасштабну війну.

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Високопосадовці країн "Великої сімки" демонстраційно покинули засідання Об'єднаного комітету з розвитку Міжнародного валютного фонду та Світового банку в момент, коли почав виступати представник РФ. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої обізнані джерела.

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За даними журналістів, протест відбувся під час засідання Комітету з розвитку, на якому консультують керівництво МВФ та керівників Світового банку.

Reuters зазначає, що високопосадовці країн G7 демонстраційно залишили офіційний захід, коли взяв слово спікер РФ. Своїм протестом представники "Великої сімки" хотіли показати солідарність із Україною, проти якої Росія розв'язала повномасштабну війну.

"Відмова Росії погодитися з жорстким формулюванням, яке засуджує її війну в Україні, завадила Комітету випустити офіційне комюніке", — наголошують у Reuters і нагадують, що Комітет із розвитку за участю 25 представників проводиться раз на шість місяців на весняному й осінньому засіданнях МВФ і Світового банку.

Схожий протест відбувся 20 квітня — представники США, ЄС, Канади й України залишили засідання міністрів фінансів і керівників центральних банків G20, коли почав виступати представник від Росії Антон Сілуанов.

Нагадаємо, раніше МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. У своєму звіті фахівці фонду спрогнозували, що до кінця 2022 року показник зростання економіки становитиме 3,6% за умови, якщо бойові дії не вийдуть за межі нашої країни.

Також МВФ спрогнозував, що через війну в Україні ВВП Росії впаде на 8,5% у 2022 році.