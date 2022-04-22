В РФ арестовали оппозиционера Кара-Мурзу из-за слов об Украине (фото)

Про арест оппозиционера стало известно через несколько часов после того, как в сети распространили интервью, в котором он назвал российское правительство "режимом убийц".

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Россия возбудила уголовное дело против оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы за распространение "ложной информации", заявил его адвокат через неделю после того, как Кара-Мурзу приговорили к 15 суткам тюремного заключения, пишет Forbes.

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Ключевые моменты

"Россия возбудила уголовное дело против Кара-Мурзы за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"", — написал его адвокат Вадим Прохоров в посте в Facebook.

[ + – ] Об аресте Кара-Мурзы стало известно через несколько часов после того, как CNN распространил интервью, в котором он назвал российское правительство "режимом убийц"

По словам Прохорова, дело было возбуждено через неделю после того, как Кара-Мурза был приговорен к 15 дням тюремного заключения за уклонение от действий сотрудников милиции возле его дома в Москве.

Об аресте Кара-Мурзы стало известно через несколько часов после того, как CNN распространил интервью, в котором он назвал российское правительство "режимом убийц".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен написал в Twitter, что США обеспокоены задержанием Кара-Мурзы и призвал к немедленному освобождению российского оппозиционного политика.

"Россия столкнулась с полным отключением электроэнергии. А более 15 000 человек были задержаны за протест против войны в Украине. Я не сомневаюсь, что режим Путина закончится из-за этой войны в Украине", — рассказал Кара-Мурза в интервью.

Краткая биография Владимира Кара-Мурзы

[ + – ] Кара-Мурза — российский оппозиционный политик, тележурналист, бывший заместитель лидера оппозиционной партии — Партии народной свободы

Кара-Мурза — российский оппозиционный политик, тележурналист, бывший заместитель лидера оппозиционной партии — Партии народной свободы. Будучи откровенным критиком президента России Владимира Путина, Кара-Мурза в последние месяцы выступил в нескольких американских изданиях с осуждением войны России на территории Украины.

Кара-Мурза также был коллегой лидера оппозиции Бориса Немцова, который был убит в Москве в 2015 году, когда помогал организовать митинг против поддержки Россией войны на востоке Украины.

Кара-Мурза пережил два предполагаемых отравления в России в 2015 и 2017 годах. Расследование, проведенное новостным сайтом Bellingcat, изданиями Insider и Der Spiegel, показало, что оперативники отряда отравления ФСБ России следили и за Кара-Мурзой, и за Алексеем Навальным, лидером российской оппозиции, который также предположительно был отравлен в 2020 году. Российское правительство отказалось расследовать эти события, но отрицает какую-либо причастность к смерти Немцова или отравлению Навального.

Напомним, что ранее Роскомнадзор потребовал снять санкции с Youtube-каналов российских СМИ. Блокировку каналов, которые являются филиалом Всероссийской гостелерадиокомпании, власти РФ назвали "нарушением принципов свободного распространения информации".

Также Фокус писал о том, что Россия втрое увеличила расходы на пропаганду во время войны с Украиной. Больше всего денег получит компания, управляющая телеканалом Russia Today. Траты на лояльные режиму СМИ выросли больше, чем на армию и органы внутренней безопасности.