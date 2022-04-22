У РФ заарештували опозиціонера Кара-Мурзу через слова про Україну (фото)

Про арешт опозиціонера стало відомо за кілька годин після того, як у мережі поширили інтерв'ю, в якому він назвав російський уряд "режимом убивць".

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Росія порушила кримінальну справу проти опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзи за поширення "хибної інформації", заявив його адвокат через тиждень після того, як Кара-Мурзу засудили до 15 діб ув'язнення, пише Forbes.

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Ключові моменти

"Росія порушила кримінальну справу проти Кара-Мурзи за "публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації", — написав його адвокат Вадим Прохоров у пості в Facebook.

[ + – ] Про арешт Кара-Мурзи стало відомо за кілька годин після того, як CNN поширив інтерв'ю, в якому він назвав російський уряд "режимом убивць"

За словами Прохорова, справу порушили через тиждень після того, як Кара-Мурзу засудили до 15 днів ув'язнення за ухилення від дій співробітників міліції біля його будинку в Москві.

Про арешт Кара-Мурзи стало відомо за кілька годин після того, як CNN поширив інтерв'ю, в якому він назвав російський уряд "режимом убивць".

Американський держсекретар Ентоні Блінкен написав у Twitter, що США стурбовані затриманням Кара-Мурзи та закликав до негайного звільнення російського опозиційного політика.

"Росія зіткнулася з повним відключенням електроенергії. А понад 15 000 людей було затримано за протест проти війни в Україні. Я не сумніваюся, що режим Путіна закінчиться через цю війну в Україні", — розповів Кара-Мурза в інтерв'ю.

Коротка біографія Володимира Кара-Мурзи

[ + – ] Кара-Мурза – російський опозиційний політик, тележурналіст, колишній заступник лідера опозиційної партії – Партії народної свободи

Кара-Мурза — російський опозиційний політик, тележурналіст, колишній заступник лідера опозиційної партії — Партії народної свободи. Будучи відвертим критиком президента Росії Володимира Путіна, Кара-Мурза останніми місяцями виступив у кількох американських виданнях із засудженням війни Росії на території України.

Кара-Мурза також був колегою лідера опозиції Бориса Нємцова, якого вбили у Москві у 2015 році, коли той допомагав організувати мітинг проти підтримки Росією війни на сході України.

Кара-Мурза пережив два можливі отруєння в Росії у 2015 і 2017 роках. Розслідування, проведене сайтом новин Bellingcat, виданнями Insider і Der Spiegel, показало, що оперативники загону отруєння ФСБ Росії стежили і за Кара-Мурзою, і за Олексієм Навальним, лідером російської опозиції, який також імовірно був отруєний у 2020 році. Російський уряд відмовився розслідувати ці події, але заперечує будь-яку причетність до смерті Нємцова або отруєння Навального.

Нагадаємо, що раніше Роскомнагляд зажадав зняти санкції з Youtube-каналів російських ЗМІ. Блокування каналів, які є філією Всеросійської держтелерадіокомпанії, влада РФ назвала "порушенням принципів вільного розповсюдження інформації".

Також Фокус писав про те, що Росія втричі збільшила витрати на пропаганду під час війни з Україною. Найбільше грошей отримає компанія, яка управляє телеканалом Russia Today. Витрати на лояльні до режиму ЗМІ зросли більше, ніж на армію та органи внутрішньої безпеки.