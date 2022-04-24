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Кремль опубликовал старые фото Путина, выдав их за пасхальное богослужение 24 апреля

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Путин Собянин богослужение Пасха костюмы храм Москва монтаж
Путина заподозрили в монтаже видео из храма из-за одинаковых костюмов

Нестыковки также присутствовали в видеоряде прямой трансляции из храма Христа Спасителя, в котором якобы присутствовали президент РФ и мэр Москвы.

Образы президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, в которых они засветились 24 апреля в Храме Хреста Спасителя, совпадают с внешним видом на прошлогоднем богослужении. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте главы России.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Сергей Собянин присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, который находится в Москве.

В пресс-релизе также указано, что торжественный молебен совершал патриарх РПЦ Кирилл.

Путин Собянин богослужение Пасха костюмы храм Москва монтаж
Путина заподозрили в монтаже видео из храма из-за одинаковых костюмов

Примечательно, что практически в идентичных костюмах Владимир Путин и Сергей Собянин присутствовали на пасхальном богослужении в Москве, которое проходило 2 мая 2021 года.

Путин Собянин богослужение Пасха костюмы храм Москва монтаж
Путина заподозрили в монтаже видео из храма из-за одинаковых костюмов

В двух пресс-релизах Кремля от 24 апреля 2022 года и 2 мая 2021 года можно также увидеть похожие снимки, на которых со свечкой в руках "позирует" Владимир Путин в храме Христа Спасителя.

Путин Пасха богослужение Собянин Москва храм
Владимир Путин на пасхальном богослужении 2 мая 2021 года
Путин Пасха богослужение Собянин Москва храм
Владимир Путин на пасхальном богослужении 24 апреля 2022 года

Еще несколько нестыковок пользователи социальных сетей обнаружили во время трансляции пасхального богослужения, на котором присутствовали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В частности, на 35 секунде видео камера фокусируется на президенте РФ, который стоит на фоне красного полотна с нарисованной короной. Уже через четыре секунды в кадре можно увидеть только мэра Москвы. На 01:12 Владимир Путин снова "материализуется" рядом с Сергеем Собяниным с той же свечой в руках.

Путина заподозрили в монтаже видео с пасхального богослужения в Москве

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин прячется в бункере. Источники утверждали, что президент РФ в ходе заседаний сажает всех на расстоянии 10 метров от себя, поскольку боится покушения.

Президент США Джо Байден также предполагал, что Владимир Путин мог самоизолироваться в бункере после начала вторжения ВС РФ в Украину.