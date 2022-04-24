Кремль опубликовал старые фото Путина, выдав их за пасхальное богослужение 24 апреля

Нестыковки также присутствовали в видеоряде прямой трансляции из храма Христа Спасителя, в котором якобы присутствовали президент РФ и мэр Москвы.

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Образы президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, в которых они засветились 24 апреля в Храме Хреста Спасителя, совпадают с внешним видом на прошлогоднем богослужении. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте главы России.

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Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Сергей Собянин присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, который находится в Москве.

В пресс-релизе также указано, что торжественный молебен совершал патриарх РПЦ Кирилл.

[ + – ] Путина заподозрили в монтаже видео из храма из-за одинаковых костюмов

Примечательно, что практически в идентичных костюмах Владимир Путин и Сергей Собянин присутствовали на пасхальном богослужении в Москве, которое проходило 2 мая 2021 года.

[ + – ] Путина заподозрили в монтаже видео из храма из-за одинаковых костюмов

В двух пресс-релизах Кремля от 24 апреля 2022 года и 2 мая 2021 года можно также увидеть похожие снимки, на которых со свечкой в руках "позирует" Владимир Путин в храме Христа Спасителя.

[ + – ] Владимир Путин на пасхальном богослужении 2 мая 2021 года

[ + – ] Владимир Путин на пасхальном богослужении 24 апреля 2022 года

Еще несколько нестыковок пользователи социальных сетей обнаружили во время трансляции пасхального богослужения, на котором присутствовали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В частности, на 35 секунде видео камера фокусируется на президенте РФ, который стоит на фоне красного полотна с нарисованной короной. Уже через четыре секунды в кадре можно увидеть только мэра Москвы. На 01:12 Владимир Путин снова "материализуется" рядом с Сергеем Собяниным с той же свечой в руках.

[ + – ] Путина заподозрили в монтаже видео с пасхального богослужения в Москве

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин прячется в бункере. Источники утверждали, что президент РФ в ходе заседаний сажает всех на расстоянии 10 метров от себя, поскольку боится покушения.

Президент США Джо Байден также предполагал, что Владимир Путин мог самоизолироваться в бункере после начала вторжения ВС РФ в Украину.